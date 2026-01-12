Keresztes Ildikó: „Senki nem csinálna mindent pontosan ugyanúgy”

Keresztes Ildikó édesanyja elvesztése után is folytatta a koncertezést, saját bevallása szerint azóta folyamatosan érzi az ő jelenlétét a fellépésein, mintha édesanyja fogná a kezét, különleges erőt adva neki.
Az énekesnő lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a gyászfolyamat nehézsége ellenére szakmailag kimagasló visszajelzéseket kap a közönségtől és pályatársaitól is.
Az októberi jubileumi koncertem óta olyan szeretetáradat zúdul rám a közönségtől, ami sokszor zavarba ejtő. Nagyon jól esik ez a támogatás; jó dolog tudni, hogy mindenben mellettem állnak és ez nagyon sok erőt ad. Ilyenkor azért minden nehézség ellenére úgy érzem, hogy borzasztóan szerencsés vagyok, hiszen jó dolgom van és azt csinálhatom, amit szeretek, egészséges vagyok és elégedett az életemmel.
Keresztes Ildikó szerint sokan arra a kérdésre, hogy ha újrakezdhetnének mindent, ugyanúgy csinálnának-e, azt válaszoljak, hogy igen, de az énekesnő ezzel nem tud azonosulni.
Mégis ki az, aki mindent pontosan ugyanúgy csinálna? Bárki bármit mond, senki nem csinálná ugyanúgy, én sem. Emberileg ugyanaz lennék, de látva, hogy minek milyen következményei vannak, a hibákból tanulva sok mindent másképp alakítanék. Azt pedig, hogy az élet múlandó, húsz évesen még nem tudod elképzelni, mint ahogyan azt sem, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor a szeretteidet veszíted el. Nyilván minden traumával erősebb lesz az ember, hiszen ekkora fájdalmat nem lehet elviselni, de nem szabad teljesen rámenni sem. Aki sokat megélt, az sokat tapasztal fájdalomból is.
Az énekesnő az elmúlt évek alapján úgy érzi, lassítania kell, ami számára is egy tanulandó folyamat, szerinte nem olyan egyszerű nemet mondani. „Későn érő típus vagyok, ezért mostanában kezdek rájönni, hogy az a fajta balansz, amit már régóta kerestem, az részben rajtam is múlik. Ösztönös vagyok, de az utóbbi időben már próbálok tudatos lenni, mert régebben nagyon szerettem volna mindenkinek megfelelni. Mostanra inkább azt az elvárást szeretném teljesíteni saját magam felé, hogy szeretnék egyensúlyban lenni munka és magánélet tekintetében.”
Keresztes Ildikó az év elejét általában utazással és pihenéssel tölti, de tavasszal már indulnak az új projektek és fellépések; szeretne megvalósítani egy önálló estet, amit körbe tud majd vinni az országban, illetve tervez új dalokat is. Bár az óév a gyász miatt nehéz volt, pozitívan tekint előre, mint mondja, megpróbál minél többet édesanyja szellemiségéből továbbvinni.
Nem tudom, vagyok-e már elég felnőtt, bizonyos szempontból biztos, bizonyos tekintetben meg nem. Hálás vagyok, hogy ekkora harmónia van most körülöttem, minden szempontból. Ha a Jóisten egészséget ad, akkor mindened megvan, a többit mi intézzük
– zárta gondolatait mosolyogva.
