Horváth Csenge terhessége miatt aggódnak a rajongók

Horváth Csenge és párja nemrég jelentetté be, hogy szűlök lesznek. A modell és Barabás Ottó pedig egyre többször számolnak be a közösségi oldalakon a babavárás boldog pillanatairól. A fiatal modell ugyan igyekszik a reflektorfénytől távol tartani a magánéletét, manapság egyre gyakrabban oszt meg részleteket a mindennapjairól.
Fésűs Nelly lánya nemrég TikTok oldalán osztott meg egy videót, amelyben születendő gyermekének meséli, milyen fényűző életet élt várandóssága előtt. A humoros videóban egy felkapott zene is szól, amelyben elhangzik, hogy lehet yachton bulizni, finomabbnál-finomabb koktélokat szürcsölgetni, luxusautókkal közlekedni, és megélni fiatalság legszebb oldalait, ám mindezek ellenére sem lehet élvezni a felhőtlen boldogságot.
És, habár a 23 éves modell barátai és rajongói meg vannak győződve róla, hogy Csenge remek édesanya lesz a kommentelők most aggodalmukat fejezték ki egy veszélyes testékszer miatt. Fésűs Nelly gyermekének hasát ugyanis egy köldök piercing díszíti, amely igencsak veszélyes lehet a terhesség ideje alatt. A szépen gömbölyödő pocakja egyesek szerint már meghaladta azt az időszakot, amikor biztonságosan hordhatná az ékszert. Noha a felvételen látható piercing már egy tágított változat, amely sokkal biztonságosabb, mint egy normál darab, még így is hordozhat veszélyeket, amelyre most Csenge követői igyekeztek felhívni a kismama figyelmét.
Szerintem vedd ki a piercinget, sokat láttam nőgyógyászként csúnyán szétmegy a lyuk. Boldog babavárást!
Iszonyú fura az a piercing most a köldökében. Egy normális doki már kisebb hasnál javasolja a kivételét
– érkeztek az aggódó kommentek.
Az internetezők szerint Csenge orvosai felelőtlenül jártak el, ugyanis már a várandósság korai szakaszában figyelmeztetniük kellett volna a modellt, hogy szabaduljon meg egy időre az ékszertől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.