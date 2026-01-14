Horváth Csenge terhessége miatt aggódnak a rajongók

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
2026. január 14.
Fésűs Nelly 23 éves lánya hamarosan életed ad első gyermekének, élete pedig egy igazán boldog időszakhoz közelit. Horváth Csenge terhessége azonban nyugtalanítja a rajongókat, sokan úgy vélik egy fontos dologról elfeledkezett.
Horváth Csenge és párja nemrég jelentetté be, hogy szűlök lesznek. A modell és Barabás Ottó pedig egyre többször számolnak be a közösségi oldalakon a babavárás boldog pillanatairól. A fiatal modell ugyan igyekszik a reflektorfénytől távol tartani a magánéletét, manapság egyre gyakrabban oszt meg részleteket a mindennapjairól.

Horváth Csenge veszélyes ékszert visel terhessége alatt
Horváth Csenge terhessége miatt aggódnak a modell követői (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge várandósan is testékszert hord

Fésűs Nelly lánya nemrég TikTok oldalán osztott meg egy videót, amelyben születendő gyermekének meséli, milyen fényűző életet élt várandóssága előtt. A humoros videóban egy felkapott zene is szól, amelyben elhangzik, hogy lehet yachton bulizni, finomabbnál-finomabb koktélokat szürcsölgetni, luxusautókkal közlekedni, és megélni fiatalság legszebb oldalait, ám mindezek ellenére sem lehet élvezni a felhőtlen boldogságot.

És, habár a 23 éves modell barátai és rajongói meg vannak győződve róla, hogy Csenge remek édesanya lesz a kommentelők most aggodalmukat fejezték ki egy veszélyes testékszer miatt. Fésűs Nelly gyermekének hasát ugyanis egy köldök piercing díszíti, amely igencsak veszélyes lehet a terhesség ideje alatt. A szépen gömbölyödő pocakja egyesek szerint már meghaladta azt az időszakot, amikor biztonságosan hordhatná az ékszert. Noha a felvételen látható piercing már egy tágított változat, amely sokkal biztonságosabb, mint egy normál darab, még így is hordozhat veszélyeket, amelyre most Csenge követői igyekeztek felhívni a kismama figyelmét.

Újabb pocakos felvételt posztolt

Szerintem vedd ki a piercinget, sokat láttam nőgyógyászként csúnyán szétmegy a lyuk. Boldog babavárást! 

Iszonyú fura az a piercing most a köldökében. Egy normális doki már kisebb hasnál javasolja a kivételét

– érkeztek az aggódó kommentek. 

Az internetezők szerint Csenge orvosai felelőtlenül jártak el, ugyanis már a várandósság korai szakaszában figyelmeztetniük kellett volna a modellt, hogy szabaduljon meg egy időre az ékszertől.

@horvcsenge soft launcholom neki a régi main character életet 😌🍸🛥️ (természetesen ez egy vicc) #softmom #pregnanttok #maincharacterenergy #newchapter #gentleera ♬ original sound - CSENGE

 

