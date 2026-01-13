Hegyes Berci nem kér az apaságból: Kiderült, mit gondol erről Mihályfi Luca

Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerelme a Dancing with the Stars 5. évada alatt szökkent szárba, és a kapcsolatuk azóta is rohamléptekkel halad előre. A fiatalok alig több mint egy éve vannak együtt, de már összeköltöztek, sőt, a családalapítás kérdése is szóba került közöttük. Hegyes Berci most a Csibészboiz podcast vendégeként elárulta, mit gondol a témáról, na meg, hogy mit szól ehhez 9 évvel fiatalabb szerelme.

A Dancing with the Stars 2024-es évadának álompárja elárulta, mit gondol a gyerekkérdésről: Hegyes Berci családja még várhat az unokára (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Hegyes Berci párja, Mihályfi Luca még csak 22 éves, így egyelőre nem szerepel a rövid távú tervei között a családalapítás, de ez cseppet sem okoz problémát a kapcsolatukban. A 31 éves táncos ugyanis szintén nem érzi még késznek magát az apa szerepre.

A gyerek kérdés azért merül fel általában, mert Luca meg köztem mégiscsak van 9 év korkülönbség, hiszen ő 22, én pedig 31. De én most egyáltalán nem érzem magam késznek a gyerekvállalásra

– kezdte Berci.

„Sajnos, vagy nem sajnos, én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok időt venne el tőlem. Nem tudnám kiélvezni a jelenlegi életemet, amit most nagyon szeretek, és nem tudnék annyi időt lenni a szerelmemmel. Egyáltalán nem érzem azt, hogy le vagyok maradva” – jelentette ki.

Hegyes Berci barátnője is egyetért

Szerencsére az, hogy a táncos egyelőre nem vágyik a babázásra, nem jelent gondot kettejük között, ugyanis az énekesnő is hasonlóan vélekedik a kérdésről.

„Biztosan szeretnék majd valamikor utódokat, de az nem most van. Most ő sincs kész rá, biztos, hogy nem, de ez nem gond, mivel én sem. Most csak élvezzük az életet, dolgozunk és alkotunk” – árulta el Berci.

Mihályfi Luca családja nagyon szereti Hegyes Bercit, de valószínűleg nem bánják, hogy nem kapkodják el a babázást (Fotó: Mediaworks Archív)

Hegyes Berci megtalálta az igazit

Az, hogy a fiatalok ebben a kérdésben is ennyire egyetértenek, szintén azt mutatja, hogy tökéletes az összhang közöttük, amit mindketten folyton hangoztatnak is.

Csodálatosan érzem magam ebben a párkapcsolatban. Egyszerűen annyira boldog vagyok, hogy minden nap elmondom neki, mennyire imádom. Minden felkeléskor csinálunk egymásnak kávét, meg ágyba reggelit, annyira szerelmes vagyok belé. Persze tudom, hogy ez az egy év viszonylag kevés, de még mindig nem azt érezzük, hogy laposodna ez az egész, hanem még mindig van benne izgalom, kihívás és tudunk egymásnak úgy örömet okozni, hogy fenntartsuk az érdeklődést

– mesélte boldogan Hegyes Berci Mihályfi Lucáról.