A Házasság első látásra sztárja befejezte: „Eleget szívattam magam az elmúlt két évben”

A Házasság első látásra Kriston Petije néhány hónapja hajbeültetésen esett át, nem sokkal azután, hogy lekerült a fogszabályzója. A személyi edző azért is tartotta fontosnak ezeket a beavatkozásokat, mert a 35. születésnapja előtt szeretett volna minél több célt kipipálni. Ez szakmailag és a külsejét illetően sikerült is neki, amikről most mesélt lapunknak. Arra pedig csak sejtelmesen reagált, hogy a magánéletét érintő tervekkel mi a helyzet.

A Házasság első látásra 2024-es évadában ismerte meg az ország Kriston Petit, de hamarosan a Farm VIP 2026-os szezonjában is láthatjuk (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

A Házasság első látásra 1. évadának sztárja ebben a hónapban ünnepli a születésnapját, ami egy igen nagy mérföldkő számára, ugyanis amellett, hogy szerette volna minél több álmát elérni, úgy érzi itt az ideje a változásnak is.

„Most le akarok pihenni egy kicsit, mert azt hiszem, eleget szívattam magam az elmúlt két évben. A fogszabályzó sem volt gyalog galopp, legalábbis én végigküszködtem az egészet, és persze vannak még utóhatásai, de örülök, hogy túl vagyok a nehezén. Emellett a hajbeültetés sem egyszerű, legalábbis amíg be nem áll a végleges verzió, ezért most egyelőre nem vágyom több külső változásra” – kezdte a Borsnak.

A Házasság első látásra Petije parkolópályára tette a családalapítást

A szakmai sikerek és külső változások mellett persze felmerül a párkapcsolat, na meg a családalapítás kérdése is, de Peti jelenleg úgy érzi, ez még várhat.

A családtervezés most szünetel egyelőre. Kicsit szeretném élvezni, amit eddig elértem, és inkább a melóra vagy önmagam építésére koncentrálni. Úgy gondolom, hogy szakmailag is letettem, amit le lehetett tenni az asztalra, pontosabban, amint én le szerettem volna, szóval persze lehet még ebben fejlődni egy kicsit, de alapvetően én úgy gondolom, hogy nagyjából ott vagyok, ahol elképzeltem

– fejtette ki Peti.

Kriston Peti párja még várat magára, de nem aggódik a családalapítás miatt (Fotó: Instagram)

A Farm VIP új évadában is láthatjuk Petit

Ugyan már leforgatták a Farm VIP 6. évadát, de egyelőre nem került képernyőre, így igen valószínű, hogy az előző évadhoz hasonlóan tavaszig még várnunk kell. Ezt azonban Peti egy cseppet sem bánja.

„Azt gondolom, hogy ha megérkezik a Farm VIP, azzal kapcsolatban biztosan lesz dolog, és majd talán újra belendíti a médiás munkáimat is, de ehhez most leginkább türelem és idő kell, ami sokszor nehéz, de most igyekszem kivárni a lehetőségeket. Nem mindig lehet befolyásolni a dolgokat, akármennyire is szeretnénk” – jelentette ki.

Eddig folyamatosan toltam előre saját magamat, és állandóan van valami, amit kitalálok, meg kitűzök mint cél, ami miatt mindig eléggé feszített volt a tempó. Úgyhogy most azt érzem, hogy bár nyilván szeretnék a médiában is előre lépni, de most mégis egy kicsit le kell nyugodnom és meglátni, hogy mi vesz körül. Nem akarok a saját hibámból kiégni sem, szóval ki kell élveznem, amit eddig elértem. Persze, ha jön egy jó lehetőség, akkor élek vele, de nem szeretnék erőltetni semmit

– vallotta még be őszintén.