A szexről beszélt a Házasság első látásra Petije: "Szerintem kiröhögnének, ha..."

A Házasság első látásra 1. évadának dögös edzője, Kriston Péter sem a műsorban, sem pedig azóta nem találta meg a nagy ő-t annak ellenére, hogy szeretne már lehorgonyozni valaki mellett. Emellett persze kap bőven ajánlatokat csinos nőktől, ám ezek inkább csak egy éjszakára szólnak. Ezt Geri is megtapasztalta, aki pont emiatt úgy döntött, addig nem fekszik le senkivel, amíg nem érzi úgy, hogy rátalált az igazira. A furcsa fogadalomról Petinek is megvan a véleménye, ő eddig biztosan nem merészkedne.

A Házasság első látásra Kriston Petije elmondta a véleményét Geri meglepő fogadalmáról (Fotó: Szabolcs László)

Kriston Peti személyi edzőként dolgozik, ami meg is látszik a külsején, így érthető, hogy sokan szemet vetettek rá. De elcsábítani már nem olyan könnyű. A sportos celeb abban egyetért Gerivel, hogy nem egyéjszakás társra vágyik, de azért az ágytornáról sem szeretne lemondani.

„Számomra ez egyébként is egy elég fontos tényező, ráadásul manapság nagyon furcsa is lenne egy ilyen kijelentés, szerintem kiröhögnének, ha ezt mondanám egy nőnek egy randin. Szóval nálam biztos nem lesz ilyen” – tette hozzá.

A Házasság első látásra 2. évadából ismert Geri úgy döntött, addig nem fekszik le senkivel, amíg rá nem talál az igazira (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárját nem vonzzák az egyéjszakás kalandok

Peti azt is elmesélte, hogy bár fontosnak tartja a testiséget is, de azokat a viszonyokat igyekszik kerülni, amik csak erről szólnak, épp úgy, ahogy azokat is, ahol ez szóba sem kerül.

Sose szoktam siettetni, hogy feküdjünk le egymással, vagy ilyesmi, de úgy gondolom, hogy sokáig húzni sem szabad. Mert addig ne legyünk már teljesen oda egymásért, ameddig nem derült ki, hogy az ágyban működik-e a dolog

– jelentette ki.

„De jelenleg csak úszom az árral, ismerem magamat, tudom mire vágyom, szóval igyekszem azt keresni. A húspiac jelleget nem szeretem, persze vannak fokozatok, hogy egy nő hogyan ajánlja fel magát, de ezt alapvetően kerülöm. Szeretem, ha van valami kontakt vagy plusz, ami miatt közeledek valaki felé” – vallotta még be.