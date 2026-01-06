A Házasság első látásra sztárja nagy bejelentést tett: újra szerelmes

A szerelem gyakran a legváratlanabb pillanatokban tűnik fel, ahogy azt a Házasság első látásra című nagysikerű műsor egyik sztárjának élete is bizonyítja: egy-egy apró találkozás képes gyökeresen megváltoztatni mindent. Bár a mai világban a távkapcsolatok ritkán alakulnak zökkenőmentesen, Oláh Orsi és újdonsült párjának a története épp az ellenkezőjét mutatja: a több ezer kilométeres távolság sem tudta visszatartani őket attól, hogy közel kerüljenek egymáshoz. A kapcsolatuk története csupán pár hetes, és mindkettejük részéről tudatos erőfeszítéssel, energiabefektetéssel indult, ami a mai ismerkedési platformokon ritka kombináció.

A Házasság első látásra Orsija nagy hírt jelentett be (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra sztárja szereti a romantikát

„Frissnek friss, ez egy pár hetes sztori. Amit lehet tudni, hogy távkapcsolatnak indult, és még jelenleg is az. Négyezer kilométer választ el minket, de ha valaki igazán megfog, az ember megteszi a lépéseket” – mesélte mosolyogva Orsi. Hozzátette, hogy a távolság ellenére a távkapcsolatnak megvan a maga előnye is:

Nincs olyan érzésünk, hogy egymásra telepednénk, van egy kis tér, távolság, és így jobban értékeljük, amikor viszontlátjuk egymást

– árulta el a Házasság első látásra sztárja.

A Tinderen kezdődött a szerelem

Az egész történet a Tinderre vezethető vissza, ahol mindketten csak ritkán voltak aktívak, de a sors közbeszólt. Orsi elmondása szerint csupán unalomból felnézett, amikor feldobta a platform a leendő párját. Még pont itthon tartózkodott az ünnepekkor, az amúgy külföldön élő férfi: „Este történt, és mondta, hogy holnap utazik, hazamegy. Utána adtunk egy esélyt a dolognak, vettem egy repülőjegyet hozzá, később pedig együtt is szilvesztereztünk”.

Oláh Orsi Instagramon már megmutatta szerelmét

Orsi elmondta, hogy a párja barátai már tudták, hogy a szeretett cimborájuk hazautazik, azzal viszont nem voltak tisztában, hogy barátnővel érkezik, pláne egy ismert emberrel: „Az egyik srác közben leült mellém, félig ittasan, és azt mondta, hogy nagyon szar fej voltam a műsorban. Mondtam, ott lehet. Egy óra múlva pedig azt mondta, mintha nem is az az ember lennék, aki most itt ül”. A televíziós produkciók dramaturgiája és a vágás persze sokszor torzít, ebből is kristálytisztán látszik.