Hajós András félmeztelenül kért segítséget egy parkolóban: "Azt hittem, meg fogok halni!”

Hajós András mindig is a közönség kedvence volt. Zenészként és műsorvezetőként is ismerik a nevét, de a nézők ritkán láthatják ennyire sebezhetőnek. Most minden visszafogottság nélkül vallott életveszélyes élményeiről. Hajós András legdrámaibb történetét hallhatjuk most a TV2 Titkok Ramónával című podcast legújabb, hétfőn debütáló epizódjában. Tényleg úgy érezte: eljött a vég.

Hajós András Sztárban sztár zsűriként is ismerős lehet a szemfüles rajongóknak (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Hajós András koncertről koncertre élt, meg is lett az eredménye

Hajós András Lékai-Kiss Ramóna műsorában elárulta, hogy mi vezetett kimerültséghez és a halálközeli állapothoz. Bárki számára megrázó, de hiteles képet adott arról, mi az ára annak, ha valaki a végsőkig hajszolja magát. Az élet és halál határán lévő pillanatként élte meg az esetet:

Láttam halált, láttam életveszélyt, láttam tragédiákat. Mindenkinek van baja, problémája a családjában, az életében és mindenkinek az a legnagyobb, ami az övé. Láttam már mindazt, ami az életből ennyi idősen látható. Egyszer voltam nagyon sz*rul, egyszer tényleg azt hittem, hogy most meg fogok halni. Feküdtem valahol egy parkolóban, ki kellett szállnom a kocsiból, mert azt éreztem, hogy itt a vége. De pánikroham volt-e? Valószínűleg az, és idegkimerültség, és előző éjszaka még Emil.RuleZ koncert, annak a kémiai és gasztronómiai velejáróival, hajnalban hazajövés, utána elindulás Balaton felé, valami fellépésre, de akkor még arra egy energiaital, egy kávé, még akkor egy cigi. Aztán valahogy kibuktam az autóból, és annyi erőm még volt, hogy telefonáljak, hogy jöjjenek értem.

Hajós András gyermekeinek édesanyja volt az utolsó reménye

A tévés elárulta, ki volt az, aki a bajban mellette állt. Nemcsak akkor, hanem tulajdonképpen mindig. Hajós példája jól mutatja, hogy a család és a bizalom életmentő lehet.

Egyébként a gyerekeim édesanyja jött értem. Ezt a szerelmem is tudja és azt is, hogy bármi bajom van, az Andreát fogom hívni. Mert arról a nőről tudom, hogyha éppen mondjuk rókacsapdában van a lába, akkor ő lerágja a térdétől, és eljön értem, vagy a gyerekeinkért, mert tudom, hogy ilyen. Akkor is őt hívtam, és jött értem, de hát ugye ott telt az idő. Próbáltam járkálni, de nagyon rossz volt. Azt éreztem, hogy szívrohamom van és nekem végem

- mesélte a ma is kilátástalannak tűnő pillanatokat a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja.