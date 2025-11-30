Hajós András Dér Heniről: „Te tudsz kicsit mocskosabb is lenni”

Dér Heni ismét lenyűgözte a zsűrit és a nézőket is a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében, ahol egy Gwen Stefani dalokból álló mixet adott elő.

Dér Heni Gwen Stefaniként lépett színpadra

Fotó: MEDIAWORKS

Dér Heni a férjének köszönheti a lelki békéjét

Lékai-Kiss Ramóna mindig gyermeki izgalommal várja Dér Heni produkcióit, amikben eddig még sosem csalódott, hiszen túlszárnyalja minden várakozását az énekesnő. A produkció ismét meggyőzte arról a zsűritagot, hogy Heninek igen is a döntőben a helye, melyet a nézőközönség tapssal üdvözölt.

Következőként Hajós András mondta el a véleményét, és erre még mi sem számítottunk.

Nagyon nehéz feladatod volt. Szerintem a Gwen Stefani-ságot az működteti, hogy ő egy baba, aki egy kicsit mocskos, meg fiús. Te nem baba vagy, hanem egyébként tényleg fiús vagy, és tudsz - gondolom – kicsit mocskosabb is lenni

- jelentette ki Hajós, amin Dér Heni meglepődött, majd a zsűritag is belepirult a saját kijelentésébe. Végül hozzátette: „Nem nagyon tudok kötődni Gwen Stefanihoz, de azt bármikor szívesen nézem, hogy ilyen csinos nők nyafognak és közben rövid a szoknyájuk.”

Stohl András úgy véli, hogy míg Gwen Stefani gyakorlatilag kifullad a saját dalától, Dér Heninek szinte meg sem kottyant, utalva arra, hogy az amerikai énekesnő mindig liheg, ha a dalait kell énekelnie, emiatt is tartja sokkal jobb énekesnek Dér Henit a No Doubt egykori frontasszonyánál.

Liptai Claudia azon morfondírozott, hogy hova lett az az énekes, aki egykoron a Megasztár színpadán állt. Dér Heni erre a kérdésre annyit felelt, hogy végig ott volt benne, de ezt egy hosszabb beszélgetésben tudná csak kifejteni. Annyit azért elárult, hogy mindez azért volt, mert édesapjának akart megfelelni, aki mindig is ellenezte a karrierjét. Végül a férjnek köszönheti, hogy megtalálta a saját lelki békéjét.