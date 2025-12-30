Megolvadtak a szívek, kisbabájáról posztolt Horváth Csenge

Horváth Csenge várandóssága felénél jár, és mint elárulta, átesett a szükséges teszteken. A kismama megható videóval jelentkezett.

Horváth Csenge gyönyörű kismama

Fotó: Markovics Gábor

A 12 hetes genetikai ultrahangon, valamint most a második trimeszteri ultrahangon is túl vagyok

- árulta el Instagramon Fésűs Nelly lánya, aki legújabb videójában a felvételeket is megmutatta, valamint azt is láthatjuk, amint párja támogatja. Mostanra már valószínűleg azt is tudja, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt.

Horváth Csenge kislánnyal várandós?

Mint azt megírtuk, a 22 éves modell várandósságának első időszakát átszőtték a pletykák, ami miatt Csenge nemrég ki is fakadt a közösségi médiában, ez azonban nem vetett véget a további találgatásoknak. Fésűs Nelly lányának karácsonyfájára is felkerült egy babavárásra utaló dísz, amin a következő felirat áll angolul:

Boldog karácsonyt: Anya és apa. Találkozunk 2026-ban.

Emellett két talpacska és néhány szívecske is látható a díszen, ráadásul rózsaszínnel! Nos, a kommentelők ebből arra következtetnek, hogy Horváth Csenge kislányt vár, de a kicsi neméről egyelőre nem nyilatkozott a csodaszép kismama.

