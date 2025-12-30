Megolvadtak a szívek, kisbabájáról posztolt Horváth Csenge

Horváth Csenge várandóssága felénél jár, és mint elárulta, átesett a szükséges teszteken. A kismama megható videóval jelentkezett.
A 12 hetes genetikai ultrahangon, valamint most a második trimeszteri ultrahangon is túl vagyok
- árulta el Instagramon Fésűs Nelly lánya, aki legújabb videójában a felvételeket is megmutatta, valamint azt is láthatjuk, amint párja támogatja. Mostanra már valószínűleg azt is tudja, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt.
Mint azt megírtuk, a 22 éves modell várandósságának első időszakát átszőtték a pletykák, ami miatt Csenge nemrég ki is fakadt a közösségi médiában, ez azonban nem vetett véget a további találgatásoknak. Fésűs Nelly lányának karácsonyfájára is felkerült egy babavárásra utaló dísz, amin a következő felirat áll angolul:
Boldog karácsonyt: Anya és apa. Találkozunk 2026-ban.
Emellett két talpacska és néhány szívecske is látható a díszen, ráadásul rózsaszínnel! Nos, a kommentelők ebből arra következtetnek, hogy Horváth Csenge kislányt vár, de a kicsi neméről egyelőre nem nyilatkozott a csodaszép kismama.
Ha kíváncsi vagy Horváth Csenge megható videójára, IDE kattintva nézheted meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.