Dominika után Dubai-ba utazik Balogh Eleni

Balogh Eleni nagyon aktív volt az elmúlt hetekben közösségi oldalán, mivel legjobb barátnőjével egy hetet töltöttek Dominikán, ahonnan több képet is megosztott követőivel, de emellett az ottléte félig pihenéssel, félig pedig munkával telt, mivel több bikini márkát is reklámozott, ami miatt rengeteget kellett fotóznia a modellnek. A Szerencsekerék sztárja karrierjéről és szerelmi életéről is vallott a Borsnak.

Balogh Eleni Szerencsekerékben való szereplését is egy nagy sikernek élte meg (Fotó: archív / hot! magazin)

Múlt heti kikapcsolódásáról mesélt Balogh Eleni, aki szívesen visszatérne a mediterrán szigetre.

Fantasztikus élmény volt Dominikán lenni, bár dolgoztam is, mivel különböző bikinimárkáknak kellett fotókat készíteni, ám néha kell az embernek, hogy kikapcsolódjon és nekem is jól esik kicsit elvonulni a mindennapi pörgésből

– mesélt nyaralásáról a modell, aki szerint egy áldás, hogy ilyen környezetben tud dolgozni és azt csinálhatja, ami a hobbija is.

Balogh Eleni párjával tervezik az utat Dubai-ba

Szeretnénk még Dáviddal elutazni idén Dubai-ba, mivel neki a munka miatt gyakran kell kijárnia, mert ott értékesít ingatlanokat, szóval ez inkább egy üzleti út lesz, de kettesben is szeretnénk egy nyaralást karácsony környékén valahol

– árulta el lapunknak a modell, aki még pontosan nem tudja hova szeretnének utazni, de mindketten elég spontán személyiségek, így majd egy héttel indulás előtt kitalálják merre is menjenek.

Balogh Eleni munkája számára egy hatalmas öröm, mivel azt csinálhatja, ami a hobbija is (Fotó: László Szabolcs)

Balogh Eleni nem nevezné magát munkamániásnak, mivel nem gondolná, hogy a magánéletébe is beleszól a modellkedés.

Nekem a munkamánia szó elég rosszul hangzik, szóval nem gondolnám, hogy az vagyok, inkább csak szeretem és élvezem, amit csinálok és engem teljes mértékben feltölt, ha ebben érnek sikerek. Számomra minden kampány és televíziós szereplés egy sikerélmény

– így mesélt a modellkedésről Eleni, aki nem csak a munkáját, de jelenlegi párkapcsolatát is sikernek éli meg, mivel boldogabb nem is lehetne vőlegénye mellett.

Balogh Eleni nagyon szerencsés, hogy egy ilyen ember van mellette

Hálás vagyok, hogy Dáviddal rendkívül hasonló a személyiségünk a munka terén és a jelenlegi életszakaszunkban azon dolgozunk, hogy megalkossuk a közös jövőnket, amiben mi nagyon támogatjuk egymást, vannak viszont időszakok, amikor kevesebb időt tudunk együtt tölteni, de törekszünk arra, hogy minél több minőségi időnk legyen egymásra is, és ne csak a munkánknak éljünk

– mesélte a Borsnak Balogh Eleni, aki rendkívül boldog kapcsolatában, és úgy érzi mindketten azon vannak, hogy közösen éljék le életüket, ami jó úton halad a sztárpárnak.