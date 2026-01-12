Hoppá: Aurelio végre elárulta, ezt nem láttuk jönni

Félkész kerttel várta stábunk érkezését a korábbi valóságshow-győztes. A nekünk szánt halászlé már a tűzhelyen rotyogott, amikor elkezdtünk beszélgetni – Aurelio Caversaccio kinti munkálataitól a szülői feladatokig sok mindenről.

Aurelio bajai halászlével várta stábunkat - Fotó: Markovics Gábor / hot!

„Sajnos még mindig találkozom olyan szakemberekkel, akik megígérnek egy határidőt, és nem tartják be a szavukat. Az előtető és a sima tető hiányzik, de a talaj szépen elkészült a műfűvel és a térkővel.”

Látszik, hogy a barátaim feleltek ezekért a részekért: tartották magukat a megbeszéltekhez.

„Még decemberben döntöttem el, hogy az ünnepek és a hideg idő miatt nem kezdek óriási építkezésekbe, majd inkább tavasszal. Így remélhetőleg idén már teljesen készen leszünk, és focizhatok a kislányommal” – kezdte Aurelio a hot! magazinnak.

Aurelio börtönévei alatt is írt fogadalmakat

Az édesapának már gyermekkora óta van egy szokása: minden év utolsó napján asztalhoz ül, tollat ragad, és leírja a következő évre szánt fogadalmait, amelyeket igyekszik is betartani.

Aurelio családja mindenben támogatja az apukát - Fotó: Markovics Gábor / hot!

„Kiskoromban apukám mindig vett egy naplót, és abba jegyezte fel ezeket, ez pedig belém ivódott. Most is van egy határidőnaplóm, ahova még a börtönben töltött idő alatt is felírtam különböző tételeket.”

Szeretném tartani az idei évben, hogy nem gyújtok rá, illetve a dohányzásról való leszokás miatt feljött pluszkilókat is el akarom tüntetni.

„Van még egy nagy tervem: szeretnék megtanulni alapszinten olaszul. Ezenfelül tervezem elvinni a családot Lappföldre az év végén. Autóvásárláson is gondolkozom, hiszen lassan negyedik éve nincs saját járművem. Kitartónak gondolom magam; általában tíz fogadalmat írok fel, ebből hatot azért mindig teljesítek. A cigiről való leszokást hét éven keresztül írtam fel, az olasz nyelv tanulása is papírra került már néhányszor” – árulta el Aurelio.

Aurelio műsort kapott a TV2-n

Korábban, amikor a Való­Vi­lág-­vil­lá­ban volt, akkor is róla szólt a műsor, csak „nem volt kimondva”. Most azonban a TV2 műsorában hamarosan láthatjuk az Eskü, megváltozom című scripted realityben, amely teljes mértékben a saját nevével fémjelzett produkció lesz.