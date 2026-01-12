Hoppá: Aurelio végre elárulta, ezt nem láttuk jönni

Félkész kerttel várta stábunk érkezését a korábbi valóságshow-győztes. A nekünk szánt halászlé már a tűzhelyen rotyogott, amikor elkezdtünk beszélgetni – Aurelio Caversaccio kinti munkálataitól a szülői feladatokig sok mindenről.
„Sajnos még mindig találkozom olyan szakemberekkel, akik megígérnek egy határidőt, és nem tartják be a szavukat. Az előtető és a sima tető hiányzik, de a talaj szépen elkészült a műfűvel és a térkővel.”
Látszik, hogy a barátaim feleltek ezekért a részekért: tartották magukat a megbeszéltekhez.
„Még decemberben döntöttem el, hogy az ünnepek és a hideg idő miatt nem kezdek óriási építkezésekbe, majd inkább tavasszal. Így remélhetőleg idén már teljesen készen leszünk, és focizhatok a kislányommal” – kezdte Aurelio a hot! magazinnak.
Az édesapának már gyermekkora óta van egy szokása: minden év utolsó napján asztalhoz ül, tollat ragad, és leírja a következő évre szánt fogadalmait, amelyeket igyekszik is betartani.
„Kiskoromban apukám mindig vett egy naplót, és abba jegyezte fel ezeket, ez pedig belém ivódott. Most is van egy határidőnaplóm, ahova még a börtönben töltött idő alatt is felírtam különböző tételeket.”
Szeretném tartani az idei évben, hogy nem gyújtok rá, illetve a dohányzásról való leszokás miatt feljött pluszkilókat is el akarom tüntetni.
„Van még egy nagy tervem: szeretnék megtanulni alapszinten olaszul. Ezenfelül tervezem elvinni a családot Lappföldre az év végén. Autóvásárláson is gondolkozom, hiszen lassan negyedik éve nincs saját járművem. Kitartónak gondolom magam; általában tíz fogadalmat írok fel, ebből hatot azért mindig teljesítek. A cigiről való leszokást hét éven keresztül írtam fel, az olasz nyelv tanulása is papírra került már néhányszor” – árulta el Aurelio.
Korábban, amikor a ValóVilág-villában volt, akkor is róla szólt a műsor, csak „nem volt kimondva”. Most azonban a TV2 műsorában hamarosan láthatjuk az Eskü, megváltozom című scripted realityben, amely teljes mértékben a saját nevével fémjelzett produkció lesz.
„Őszinte leszek, a legvadabb álmaimban sem gondoltam, hogy egyszer saját műsorom lesz. Sosem mertem leírni a fogadalmak közé, mert olyan lehetetlennek tűnt.”
Az igazság az, hogy a műsor alatt jöttem rá arra, hogy mindig van hova fejlődni.
„Szeretem a józanságot és a családomat, teljesen más ambícióim vannak, mint a börtön előtt. Azt gondolom, jó úton haladok, és a környezetem is így vélekedik. Sok jó ember van körülöttem; a családomra és a barátaimra gondolok, akik mindig őszinte kritikát vagy dicséretet fogalmaznak meg.”
A híresség idejét jelenleg – a forgatásokon és a családján kívül – a párja kiskutyája, Teddy is erősen lefoglalja, akit a saját „gyerekeként” szeret: elmondása szerint így fiús és lányos apuka is egyszerre!
