Kik lesznek A Nagy Duett 2026-os párosai? Galambos Lajos lehet a nagy közönségkedvenc?

Miközben a tévés szezon még csak készülődik, A Nagy Duett neve máris felrobbantotta a kommentszekciókat. A nagysikerű show, amely évek óta arról szól, hogy énekesek és nem énekes celebek állnak össze meglepő, gyakran botrányos párosokba, újra és újra bizonyította, hogy nem csak a hang számít, hanem a kémia, a humor és a dráma is.

Galambos Lajos A Nagy Duett 2026-os évadának közönségkedvence lehetne? (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

A Nagy Duett új évada hatására már most nevek keringenek!

Az eddigi évadokban láthattunk már könnyeket, nevetést, hamis hangokat és váratlan sikereket, sőt, nem egyszer olyan párosok vitték el a show-t, akikről senki sem gondolta volna. Nem csoda, hogy a 2026-os évad hírére a rajongók azonnal találgatni kezdtek, hogy kik lesznek azok, akik beszédtémát csinálnak magukból. A kommentelők szerint már most lehet hallani belsős pletykákat. Többen állítják, hogy Singh Viki neve felmerült a műsor kapcsán, és sokan örülnének is neki – főleg, ha egy ütős partnerrel kerülne össze, például Miskovits Marcival. A legnagyobb vitát viszont kétségtelenül Szabó Kitti neve váltotta ki.

Jajj már megint Szabó Kitti... Nagyon kellemetlen, hogy mindenhol szerepelni akar minden áron...

– írta egy kommentelő. Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik szerint, ha már Szabó Kitti, akkor Vastag Tamással kellene párba állítani.

Ki lehet a nézők kedvence?

Meglepő módon az egyik leggyakrabban emlegetett álompáros nem fiatal influenszerekből állna. Zoltán Erika és Galambos Lajos nevét többen emlegették.

Zoltán Erika és Galambos Lajos a legjobb párosítás

– írta egy kommentelő, akivel többen egyetértettek: „Igen, ők jók lennének”. Felmerült L.L. Junior és Frey Timi párosítása is. Bár többen örülnének ennek a felállásnak, sokan problémásnak tartják az ötletet, hiszen Junior már szerepelt az előző évadban. A Nagy Duett 2026-os évada már a rajt előtt megosztja a nézőket. Lesznek meglepetések, viták, kedvencek és utált párosok – pont úgy, ahogy azt a műsortól megszokhattuk. Vajon kik lesznek azok, akik tényleg színpadra állnak a végén?