Kik lesznek A Nagy Duett 2026-os párosai? Galambos Lajos lehet a nagy közönségkedvenc?

Miközben a tévés szezon még csak készülődik, A Nagy Duett neve máris felrobbantotta a kommentszekciókat. A nagysikerű show, amely évek óta arról szól, hogy énekesek és nem énekes celebek állnak össze meglepő, gyakran botrányos párosokba, újra és újra bizonyította, hogy nem csak a hang számít, hanem a kémia, a humor és a dráma is.
Az eddigi évadokban láthattunk már könnyeket, nevetést, hamis hangokat és váratlan sikereket, sőt, nem egyszer olyan párosok vitték el a show-t, akikről senki sem gondolta volna. Nem csoda, hogy a 2026-os évad hírére a rajongók azonnal találgatni kezdtek, hogy kik lesznek azok, akik beszédtémát csinálnak magukból. A kommentelők szerint már most lehet hallani belsős pletykákat. Többen állítják, hogy Singh Viki neve felmerült a műsor kapcsán, és sokan örülnének is neki – főleg, ha egy ütős partnerrel kerülne össze, például Miskovits Marcival. A legnagyobb vitát viszont kétségtelenül Szabó Kitti neve váltotta ki.
Jajj már megint Szabó Kitti... Nagyon kellemetlen, hogy mindenhol szerepelni akar minden áron...
– írta egy kommentelő. Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik szerint, ha már Szabó Kitti, akkor Vastag Tamással kellene párba állítani.
Meglepő módon az egyik leggyakrabban emlegetett álompáros nem fiatal influenszerekből állna. Zoltán Erika és Galambos Lajos nevét többen emlegették.
Zoltán Erika és Galambos Lajos a legjobb párosítás
– írta egy kommentelő, akivel többen egyetértettek: „Igen, ők jók lennének”. Felmerült L.L. Junior és Frey Timi párosítása is. Bár többen örülnének ennek a felállásnak, sokan problémásnak tartják az ötletet, hiszen Junior már szerepelt az előző évadban. A Nagy Duett 2026-os évada már a rajt előtt megosztja a nézőket. Lesznek meglepetések, viták, kedvencek és utált párosok – pont úgy, ahogy azt a műsortól megszokhattuk. Vajon kik lesznek azok, akik tényleg színpadra állnak a végén?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.