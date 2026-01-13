Rátalált a szerelem A Kísértés sztárjára: Meglepő videóval jelentette be a hírt

A Kísértés Biankája a műsor után elárulta, azért érkezett a vágyak szigetére, hogy egy jót bulizzon és persze flörtöljön néhány helyes pasival, de élete szerelmének megtalálása nem szerepelt a tervei között. Ennek ellenére mégis egy furcsa viszonyba bonyolódott az egyik férfival, akit a legutolsó tábortűz ceremónián végül kikosarazott. Mostanra azonban úgy tűnik, Bianka felhagyott a férfiak szédítésével, és megtalálta a párját.

A Kísértés 2. évadának sztárja, Orsós Bianka megtalálta a párját: TikTok oldalán mutatta meg a pasit (Fotó: Tv2)

A Kísértés Cintia és Arnold számára cseppet sem úgy alakult, ahogy tervezték, ugyanis a fiatal lány már az első három nap alatt lefeküdt két pasival. Amikor ezt barátja megtudta, bosszúból hosszú csókcsatába keveredett Biankával. A kísértő lány azonban nem volt elragadtatva újdonsült hódolója viselkedésétől, amin többször is hangosan összevesztek. Mindezek ellenére A Kísértés végén Arnold felajánlotta Biának, hogy hagyják el együtt a szigetet, aki ezt egyértelműen visszautasította.

Gyengébbnek éreztem őt magamnál, nekem kifejezettem erős, karakán személyiségem van. Nem szeretem, ha egy férfit el lehet nyomni és nála nagyon azt éreztem, hogy sokkal nagyobb hangom van, mint neki. Csak szerettem volna felnyitni Arnold szemét, hogy milyennek kellene lennie férfiként. Tudtam, hogy ha elhagyjuk a szigetet, már nem akarok vele kapcsolatban lenni még barátilag sem

– jelentette ki Bianka a Borsnak A Kísértés 2024-es évada után.

A Kísértés Arnold és Bianka számára külön-külön ért véget, a lány nem volt hajlandó Cintia exével hazamenni (Fotó: Tv2)

A Kísértés Biankája megtalálta a boldogságot

Úgy tűnik, hogy a fiatal lány mostanra rátalált arra, aki megtestesíti ezeket a kritériumokat, amit most a TikTok-oldalán egy poénos videóval jelentett be. A felvételen látható srác pedig valóban egyáltalán nem hasonlít Arnoldra, akiről Bianka akkor ki is jelentette, hogy egyáltalán nem a zsánere. Ráadásul úgy látszik az influenszer új párja mellett valóban teljesen önmaga lehet, hiszen míg eddig csak teljes sminkben, kiöltözve posztolt magáról tartalmakat, most megmutatta milyen, amikor otthon vannak kettesben.