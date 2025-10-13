Kísértés Bianka kevésnek tartja Arnoldot maga mellé: „Gyengébbnek éreztem magamnál!”

A Kísértés 2025 idei szériájából kétségkívül Bianka távozhatott abszolút győztesként. Bár hivatalosan Máté és Timi a műsor nyertesei, hiszen végig kibírták megcsalás nélkül és a fináléban még egy lánykéréssel is megkoronázták a kapcsolatukat, Bianka a csábítás királynőjének tiszteletbeli díját zsebelhette be.

A Kísértés 2025 Bianka számára sok új helyzetet hozott (Fotó: Tv2)

A Kísértés szereplők másképp tervezték

Bianka elképesztő utat járt be A Kísértés 2. évadában, hiszen viszonylag az elején távoznia kellett A Kísértés fiú villájából, nem sokkal később azonban visszatért és innentől kezdve megállíthatatlan volt, egészen a fináléig menetelt. Arnold ugyanis - miután az első tűzceremónián volt kénytelen szembesülni vele, hogy Cinti három nap alatt két csábítóval is lefeküdt - elengedte a gyeplőt és bosszút forralt párja ellen. Bianka nyitott volt az összetört szívű fiúra, aki végül még álomrandira is őt választotta. A közösen eltöltött idő annyira jól sikerült, hogy Arnold már nem is Cintivel, hanem Biankával akart hazamenni A Kísértés szigetéről.

Amikor közölték velem, hogy oda kell mennem a tűzceremónia helyszínére, már tudtam, hogy mi vár rám, én ezt azonban egyáltalán nem akartam

- kezdi Bianka, aki a Borsnak elmesélte, hogy az álomrandin szándékosan úgy viselkedett, hogy Arnoldnak eszébe se jusson őt hazavinni, mert sejtette, hogy hajlik efelé.

Határozott tervem volt, hogy úgy alakítom majd a dolgokat, hogy engem vigyen majd el az álomrandira és azt is, hogy velem akarjon majd hazajönni. Amikor azonban élesben is belekerültem ebbe a helyzetbe, már nem kívántam ezt. Még a tévében visszanézve is pont ugyanúgy izgultam, mint ott, abban a pillanatban.

- mondta a kísértő lány, aki azt is elárulta, hogy Arni nem a zsánere, sem külsőre, sem belsőre, kifejezetten a csábító szerep miatt közeledett felé. „Gyengébbnek éreztem őt magamnál, nekem kifejezettem erős, karakán személyiségem van. Nem szeretem, ha egy férfit el lehet nyomni és nála nagyon azt éreztem, hogy sokkal nagyobb hangom van, mint neki. Csak szerettem volna felnyitni Arnold szemét, hogy milyennek kellene lennie férfiként. Tudtam, hogy ha elhagyjuk a szigetet, már nem akarok vele kapcsolatban lenni még barátilag sem. Ami köztünk volt, a szigeten marad, nem tudtuk volna elhozni onnan.” Bianka és Arnold egyébként azóta sem tartják a kapcsolatot, az ominózus kérdés elhangzása és Bianka nemleges válasza után végleg lezárták a dolgot.