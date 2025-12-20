Zalatnay Cini férjhez ment? – „Ha tényleg hozzá mentem, kérem, keressen meg!”

Zalatnay Cini olvasott már magáról a valóságtól messze elrugaszkodott kalandos történeteket, de most először történt meg vele, hogy ha csak egy pillanatra is, de remélte, hogy a kép és a hozzá tartozó história is szín igaz. „Zalatnay Sarolta énekesnő 77 éves korában tartott esküvője sokkolta a közönséget: egy váratlan fordulat a népszerű sztár életében! A teljes történet a kommentekben” – olvasható egy kamuhírekre szakosodott, alig 8000 ezer követővel bíró közösségi oldal egyik posztjában. Ez az a „hír”, ami Zalatnay Cini 78. születésnapi bulijának másnapján borzolta fel az énekesnő baráti körében a kedélyeket. Az énekesnő hamar rendet tett a hirtelen jött őskáoszban és mindenkit megnyugtatott, pont annyira férjtelen, mint egy nappal korábban.
„Az az igazság, hogy az első pillanatban dühös lettem, amikor megnyitottam az üzeneteimet és minden irányból kaptam a linket, ami ehhez a kamuhírhez vezetett. Aztán arra gondoltam, hogy legalább nem valami rémületes és mérgező fogyi kutyulmányt akarnak eladni a nevemmel, vagyis egy ártalmatlan hazugság az egész, ami csak az ismerőseim körében vert port” – kezdte lapunknak Zalatnay Cini, aki egy pillanatra eljátszott a gondolattal, hogy a hír akár igaz is lehetne.
Ami igaz, az igaz, a hetvennyolcadik születésnapi bulim ifjúságomat idézően jól sikerült.
„Egy nagyon közeli barátnőm érdi házában tartottuk. Szerintem legalább hatvanan, hetvenen voltunk és hatalmas eszem-iszom, dínomdánom kerekedett. A képen látható jóképű fickóra nem emlékszem, de…” – mondta nevetve az énekesnő, aki ezen a ponton ugyan elharapta a mondatot, de… Mi nem hagytuk, hiszen itt kezdett izgalmassá válni a már eleve keszekusza sztori.
„Szóval jó buli volt és bár éppen csak koccintottam az este folyamán, vagyis még csak spicces sem voltam, a képen szereplő jóképű fickót nézve mégis csak azt remélem, hogy a hír igaz, és férjhez mentem a szülinapomon” – nevetett ismét az énekesnő, majd egy gyors felhívást is intézett olvasóinkhoz:
„Aki ismeri, vagy bármiféle érdemi információval rendelkezik az esküvői képen szereplő úrral kapcsolatban, az ne habozzon jelentkezni!
„Ha ugyanis házas vagyok, akkor szeretném is mindjárt elkezdeni a házaséletet. Persze mielőtt összebútoroznánk, váltanék vele néhány szót. Például hiányolom a méretes gyémántokkal ékített eljegyzési gyűrűt és a karikagyűrűt is, valamint az is a feltételeim között szerepel, hogy az ő nagyobb házába költözzünk és persze az sem baj, ha egy kicsivel jobb verdát hajt, mint én. Úgy a „kisöreg” Mercim megmaradhat boltba szaladgálós autónak” – zárta gondolatait Zalatnay Cini énekesnő, majd hozzátette, reméli, hogy mindenki érti a viccet és éppen úgy egy szavát sem veszik komolyan, ahogyan a neten terjedő, róla szóló álhírt sem.
