Weisz Fanni boldogabb mint valaha: „Ma már sokkal könnyebb minden, egyre stabilabb vagyok”

Weisz Fanni életében a 2024-es karácsony volt az egyik legnagyobb ünnep, hiszen Bendegúz éppen a fa alá érkezett meg hozzájuk. Akkor még nagyon friss volt az élmény, mostanra viszont a kis csöppség óriásit nőtt és a család legfontosabb tagja lett.

Weisz Fanni kisfia első születésnapját ünnepelhette idén karácsonykor, teljes a boldogság (Fotó: Máté Krisztián)

Weisz Fanni: „Boldogabb vagyok, mint valaha”

Weisz Fanni gyereke kétségkívül az év legszebb ünnepi időszakában érkezett a családba, amit a csodaszép édesanya cseppet sem bán, ugyanakkor mint mondja, tervezik úgy kialakítani a családi szokásokat, hogy Beni születésnapja külön hangsúlyt kapjon.

Nagyon vártuk ezt az időszakot, mert Bendegúz most már sokkal tudatosabban éli meg az élményeket, így az ünnepeket is. Bár tényleg karácsonyi csodaként érkezett meg, a születésnapját szeretnénk mindig külön megtartani. Fontos nekünk, hogy legyen egy saját napja, ami csak róla szól, a karácsony pedig marad a meghittség és a közös ünneplés ideje

– kezdi Fanni, aki elárulta: kisfia igazi kis kalandor, korának megfelelően nyitott a világra és mindenre nagyon kíváncsi.

Bendegúz most tényleg igazi felfedező: mászik, pakol, figyel, utánoz. Minden érdekli, ami világít vagy zenél – és persze minden eszköz, amit mi is használunk nap mint nap. Egy kis tologatható járgánnyal, fajáték készlettel és interaktív mesekönyvvel készültünk neki karácsonyra, mindegyik nagyon tetszik neki. Minden új dologhoz csillogó szemekkel és hatalmas örömmel áll hozzá, nagyon jó ezt látni.

Fanni hozzátette: az elmúlt év élete egyik legmeghatározóbb időszaka volt.

Annyit változtam, erősödtem és tanultam, amennyit talán soha korábban. Anyává válni egyszerre volt felemelő, megható és tele kihívásokkal, de minden percét imádtam. Ma már sokkal könnyebb minden, egyre stabilabb vagyok, és úgy érzem, megtaláltam az egyensúlyt. Most boldogabb vagyok, mint valaha.

S hogy milyen karácsonyi hagyományokhoz ragaszkodnak igazán?

Elmondása szerint egyelőre még nincsenek kőbe vésett hagyományaik, Weisz Fanni férjével és kisfiával most kezdik kialakítani a saját családi szokásaikat.