"Mindennél jobban szeretnénk, hogy boldog élete legyen" - egyéves lett Weisz Fanni kisfia

Megható Instagram-poszttal jelentkezett be Weisz Fanni. A sztáranyuka, aki nemrég őszintén mesélt arról, milyen volt anyává válni most pedig arról írt, hogy kisfia, Bendegúz élete mérföldkőhöz érkezett, ugyanis egyéves lett. Ennek örömére pedig tartottak is egy szülinapi bulit rengeteg lufival és minden egyébbel a szeretteik körében. A nagy nap alkalmából pedig az érzelmek is útjukra törtek.

Egyéves lett Weisz Fanni kisfia. / Fotó: MW

Egyéves lett Weisz Fanni kisfia

A büszke édesanya kiemelte, a születésnap csakis Bendegúzról szólt. Senki kezében nem volt telefon, ellenben sokat játszottak, vásároltak, egész nap az volt, amit szeretett gyermekük akart.

Hihetetlen, hogy már 1 éves! Repül az idő. Nagyon büszkék vagyunk rá, és olyan hálásak, hogy szülők lehetünk. Mindennél jobban szeretnénk, hogy boldog élete legyen, és mi minden erőnkkel azon leszünk, hogy azt adjuk neki, ami a legjobb. Ő a mi kis bátor, bújós, kedves kisfiunk, aki minden nap mosolyra késztet minket

- részletezte a sztáranyuka, kiemelve, a hármasban töltött szülinapozás után jött a buli, ahol az egész család jelen volt:

Jókat nevettünk, finomakat ettünk, Beni rengeteg ajándékot kapott, és látszott rajta, mennyire élvezi ezt az egészet. Nekünk ez a legfontosabb: együtt lenni. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy ilyen erős, kedves, jó szívű család vesz körül minket.

