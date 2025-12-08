Elragadó fotón mutatta meg kisfiát Vasvári Vivien

Vasvári Viviennek már négy gyermeke van, közösségi oldalán pedig rendszerint meg is osztja rajongóival életének részleteit.
Az édesanya családos életéről szeret kulisszafotókat mutatni, hiszen négygyermekes édesanyaként sok tapasztalata van a terhességgel és a gyerekekkel kapcsolatban, és ezeket szívesen meg is osztja követőivel. Legutóbbi bejegyzésében kisfiával, Liammel szerepel. A kisfiú a kép főszerepét, de az emberek szívét is elrabolta.
Liam
- mindössze ennyit fűzött fényképéhez egy szívecske kíséretében Vasvári Vivien. A kicsi roppant édes, valósággal el lehet merülni a mosolygó szemeiben. A bézs színvilággal pedig csak még nagyobb harmóniát csempésztek ebbe a szívmelengető fotóba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.