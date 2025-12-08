Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Elragadó fotón mutatta meg kisfiát Vasvári Vivien

Vasvári Vivienn
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 16:50
A sztáranyuka kisfiától el lehet olvadni.

Vasvári Viviennek már négy gyermeke van, közösségi oldalán pedig rendszerint meg is osztja rajongóival életének részleteit.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien és fia, Liam szerepel a legújabb közös fotón 
Fotó: MW Archív

Vasvári Vivien imádja gyermekeit

Az édesanya családos életéről szeret kulisszafotókat mutatni, hiszen négygyermekes édesanyaként sok tapasztalata van a terhességgel és a gyerekekkel kapcsolatban, és ezeket szívesen meg is osztja követőivel. Legutóbbi bejegyzésében kisfiával, Liammel szerepel. A kisfiú a kép főszerepét, de az emberek szívét is elrabolta.

Liam

- mindössze ennyit fűzött fényképéhez egy szívecske kíséretében Vasvári Vivien. A kicsi roppant édes, valósággal el lehet merülni a mosolygó szemeiben. A bézs színvilággal pedig csak még nagyobb harmóniát csempésztek ebbe a szívmelengető fotóba. 

 

