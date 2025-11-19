Vasvári Vivien négygyermekes anyuka, bebizonyította: erős és boldog egyszerre!

Vasvári Vivien, a népszerű influenszer és négygyermekes édesanya újabb inspiráló üzenettel lepte meg követőit. A szexi rózsaszín edzőruhában pózoló Vivien őszintén vallott arról, hogyan éli meg a „nincs időm magamra” érzést, ami rengeteg anyukát foglalkoztat nap mint nap.

Vasvári Vivien is úgy döntött, hogy megműtteti a melleit (Fotó: Bánkúti Sándor)

Fotó: Bánkúti Sándor / bors

„4 gyermek édesanyaként, talán mondhatom, hogy ismerem a ‘nincs időm magamra’ érzést. De azt is tudom, hogy egy boldog, erős anya az egész család motorja.” – írta a posztjában Vivien, aki nem csak a családja, de saját testi-lelki egészsége megőrzésére is nagy hangsúlyt fektet.

Azt is elárulta, hogy már várandósságai alatt is aktívan edzett, és ezt az “énidőt” most sem cserélné semmire. Inspiráló üzenete így szól: ne feledkezzünk meg magunkról sem, mert csak így tudjuk igazán a legjobbat adni szeretteinknek. Az inspiráló anyuka tehát nem csak a képernyőn ragyog, hanem a való életben is példát mutat, hogy a család és az önmagunkra szánt idő tökéletes egyensúlyban lehet – csak akarni kell!

Vivien nem csak tanácsokat oszt, hanem azt is megmutatta, hogy milyen bomba formában van. Testhez simuló rózsaszín edzőruhájából majdnem kiesett hatalmas dekoltázsa. A sztáranyuka fotója a bizonyítéka, hogy kívül-belül egészséges és boldog. Így tud egyszerre mindig boldog és erős maradni.