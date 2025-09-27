KKevin rajongói lázadnak a tegnapi nagykoncert miatt: T. Danny és L.L. Junior is kiverte a biztosítékot

Péntek este került sor a régóta várt KKevin nagykoncertre a Budapest Parkban, ahová természetesen hatalmas show-val, és számos más előadóval érkezett. A koncert látványvilága nem is okozott csalódást, de a főfellépő és barátai annál inkább. A rajongók szinte egymásra licitálnak, hogy a fellépők közül ki volt a legrosszabb, úgy tűnik, T. Danny, L.L. Junior és KKevin vezetik a listát.
Bár értelemszerűen senki sem Pavarottira számított, amikor jegyet váltott a fiatal rapper bulijára, de abban azért sokan reménykedtek, hogy nem „közös zenehallgatás” lesz a program. A kommentelők közül rengetegen csalódottak, a részben playbackről lenyomott koncert miatt, aminek most hangot is adtak.
„Más előadók hasonló árban simán élőben adják a számokat, és a közönség érzi, hogy valódi energiát kap. A látvány rendben volt, fények vizuál, stílus… de sajnos a zenei élmény hiánya teljesen lerombolta az élményt. A jegyár és a valóség között komoly szakadék van. Remélem, legközelebb Kkevin tényleg rágyúr a koncertre, mert így most a közönség kicsit becsapva érezheti magát” – fejtette ki valaki a véleményét.
Olyan rohadt bosszantó. Minden második mondatnál belenyög egy szót a mikrofonba, a többit a közönség folytatja. Nulla az előadása
– folytatta egy dühös rajongó.
A két rapper között köztudottan jó barátság van, és természetesen közös dalaik is születtek már az évek során, így nem csoda, hogy Dani is megjelent a pénteki eseményen. Csakhogy T. Danny állapota mostanság egyre aggasztóbb, amit újfent nem sikerült megcáfolnia.
„T. Danny még így sem tudja rendesen tátogni a szöveget” – írták a videóhoz.
Ő volt a legkellemetlenebb. Gáspár Laci már annyira unta, hogy Dani 5 perce egy mondatot nem tud kinyögni, hogy egy ninja mozdulattal le akarta rúgni a színpadról
– fűzte hozzá egy másik felhasználó.
„Nagyon durva, hogy Daninak maszkban kell előadnia… nem érzi, hogy ez már rég nem normális? Még mindig azt mondja, hogy minden rendben, és az emberek feleslegesen aggódnak?” – tette még hozzá egy csalódott rajongó.
Kevin természetesen nagy példaképét is meghívta a bulira, aki a közös szerzeményeik mellett a saját repertoárjából is előadott néhány gyöngyszemet. És persze ahogy az utóbbi időben a legtöbb koncerten, úgy itt sem maradhatott ki L.L. Junior Frey Timihez írt magasztos költeménye, ám ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését.
Lesz olyan koncert, ahol ott van Junior és semmilyen formában nem hangzik el Timiről valami? Már kezdem sajnálni ezt a csajt, ilyen mániákus exet nem kívánok senkinek
– írta egy kommentelő.
„Elképesztően kellemetlen volt. Én nem tudom a csávó mikbe volt, de sokszor szerintem azt hitte, a saját koncertjén van. Amit ott leművelt… nagyon sokan éreztük magunkat kellemetlenül” – jelentette egy újabb csalódott résztvevő.
De Kevint láthatóan nem igazán zavarta, hogy mestere kisajátította a színpadot.
B*ssza meg, akinek ez nem jó. Nekem az a lényeg, hogy te boldog legyél, szóval b*ssza meg a Frey Timi
– foglalta össze a véleményét bölcsen.
