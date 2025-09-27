KKevin rajongói lázadnak a tegnapi nagykoncert miatt: T. Danny és L.L. Junior is kiverte a biztosítékot

Péntek este került sor a régóta várt KKevin nagykoncertre a Budapest Parkban, ahová természetesen hatalmas show-val, és számos más előadóval érkezett. A koncert látványvilága nem is okozott csalódást, de a főfellépő és barátai annál inkább. A rajongók szinte egymásra licitálnak, hogy a fellépők közül ki volt a legrosszabb, úgy tűnik, T. Danny, L.L. Junior és KKevin vezetik a listát.

KKevin dalai mellett több előadó slágerei felcsendültek a koncerten, de sokaknak nem tetszett a minőség (Fotó: YouTube / Frizbi TV)

Bár értelemszerűen senki sem Pavarottira számított, amikor jegyet váltott a fiatal rapper bulijára, de abban azért sokan reménykedtek, hogy nem „közös zenehallgatás” lesz a program. A kommentelők közül rengetegen csalódottak, a részben playbackről lenyomott koncert miatt, aminek most hangot is adtak.

„Más előadók hasonló árban simán élőben adják a számokat, és a közönség érzi, hogy valódi energiát kap. A látvány rendben volt, fények vizuál, stílus… de sajnos a zenei élmény hiánya teljesen lerombolta az élményt. A jegyár és a valóség között komoly szakadék van. Remélem, legközelebb Kkevin tényleg rágyúr a koncertre, mert így most a közönség kicsit becsapva érezheti magát” – fejtette ki valaki a véleményét.

Olyan rohadt bosszantó. Minden második mondatnál belenyög egy szót a mikrofonba, a többit a közönség folytatja. Nulla az előadása

– folytatta egy dühös rajongó.

T. Danny maszkban állt színpadra KKevin koncertjén, de ez sem tudta elrejteni, hogy mennyire nincs a helyzet magaslatán (Fotó: Mediaworks archív)

KKevin T. Dannyt is meghívta, bár ne tette volna…

A két rapper között köztudottan jó barátság van, és természetesen közös dalaik is születtek már az évek során, így nem csoda, hogy Dani is megjelent a pénteki eseményen. Csakhogy T. Danny állapota mostanság egyre aggasztóbb, amit újfent nem sikerült megcáfolnia.

„T. Danny még így sem tudja rendesen tátogni a szöveget” – írták a videóhoz.

Ő volt a legkellemetlenebb. Gáspár Laci már annyira unta, hogy Dani 5 perce egy mondatot nem tud kinyögni, hogy egy ninja mozdulattal le akarta rúgni a színpadról

– fűzte hozzá egy másik felhasználó.

„Nagyon durva, hogy Daninak maszkban kell előadnia… nem érzi, hogy ez már rég nem normális? Még mindig azt mondja, hogy minden rendben, és az emberek feleslegesen aggódnak?” – tette még hozzá egy csalódott rajongó.