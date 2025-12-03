„Mióta létezel, minden más értelmet nyert” – repül az idő, 6 éves lett Tóth Gabi kislánya, Hannaróza

Ma ünnepli hatodik születésnapját Tóth Gabi kislánya, Hannaróza. Az énekesnő megható sorokkal köszöntötte fel gyermekét.

Krausz Gábor és Tóth Gabi lánya hat éves lett

Fotó: TV2

Hanna, te vagy az a fény, aki mellett már semmitől sem félek. Mióta létezel, minden más értelmet nyert: a csendek, a hangos nevetések, a hajnalok, amikor hozzám bújsz… és azok a pillanatok is, amikor tudom, hogy sosem leszek egyedül, mert te vagy az én kis társam, kincsem, lelkem fele

- írta az énekesnő Instagram-bejegyzésében, ahol az első képen Hannarózát újszülöttként láthatjuk.

Tóth Gabi lánya mindkét szülőjét látja

Krausz Gábor és Tóth Gabi kislánya 2019-ben született. Sokáig nem mutatták az arcát - ez igaz volt Gáborra és Gabira is -, legtöbbször hátulról fotózták a most már kamerák előtt magabiztosan pózoló Hannarózát.

Gabi párja, Papp Máté Bence sem maradt ki az ünnepi monológból. Gabi most is tudatta lányával, mennyire szereti őt:

Máté is nagyon szeret téged, és mindig vigyázni fog rád, életem.

Hannaróza anyukája elmondása szerint nagyon szereti Mátét, ennek ellenére nem apukaként szerepel az életében. A sok nyílt beszélgetésnek köszönhetően a kislány teljesen tisztában van mindennel, és Máté sem szeretne pótszülő lenni - egyszerűen a szeretet a fontos számukra.

Gabi a megható bejegyzésben köszönetet adott kislányának mindenért, amit az életébe hozott: