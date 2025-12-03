Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mióta létezel, minden más értelmet nyert” – repül az idő, 6 éves lett Tóth Gabi kislánya, Hannaróza

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 10:50
tóth gabi kislányaszületésnap
"Mióta létezel, minden más értelmet nyert" – írta az énekesnő. Krausz Gábor és Tóth Gabi lánya gyorsan cseperedik.
CJA
A szerző cikkei

Ma ünnepli hatodik születésnapját Tóth Gabi kislánya, Hannaróza. Az énekesnő megható sorokkal köszöntötte fel gyermekét.

Krausz Gábor és Tóth Gabi lánya hat éves lett
Krausz Gábor és Tóth Gabi lánya hat éves lett
Fotó: TV2

Hanna, te vagy az a fény, aki mellett már semmitől sem félek. Mióta létezel, minden más értelmet nyert: a csendek, a hangos nevetések, a hajnalok, amikor hozzám bújsz… és azok a pillanatok is, amikor tudom, hogy sosem leszek egyedül, mert te vagy az én kis társam, kincsem, lelkem fele

- írta az énekesnő Instagram-bejegyzésében, ahol az első képen Hannarózát újszülöttként láthatjuk.

Tóth Gabi lánya mindkét szülőjét látja

Krausz Gábor és Tóth Gabi kislánya 2019-ben született. Sokáig nem mutatták az arcát - ez igaz volt Gáborra és Gabira is -, legtöbbször hátulról fotózták a most már kamerák előtt magabiztosan pózoló Hannarózát.

Gabi párja, Papp Máté Bence sem maradt ki az ünnepi monológból. Gabi most is tudatta lányával, mennyire szereti őt:

Máté is nagyon szeret téged, és mindig vigyázni fog rád, életem.

Hannaróza anyukája elmondása szerint nagyon szereti Mátét, ennek ellenére nem apukaként szerepel az életében. A sok nyílt beszélgetésnek köszönhetően a kislány teljesen tisztában van mindennel, és Máté sem szeretne pótszülő lenni - egyszerűen a szeretet a fontos számukra.

Gabi a megható bejegyzésben köszönetet adott kislányának mindenért, amit az életébe hozott:

Egyszer majd visszaolvasod ezt, és tudd: minden éjszakámon, minden félelmemen, minden nevetésemen ott voltál te. Te tanítottál meg igazi anyává válni. És én ezért örökké hálás leszek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu