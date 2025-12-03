„Mióta létezel, minden más értelmet nyert” – repül az idő, 6 éves lett Tóth Gabi kislánya, Hannaróza

Ma ünnepli hatodik születésnapját Tóth Gabi kislánya, Hannaróza. Az énekesnő megható sorokkal köszöntötte fel gyermekét.
Hanna, te vagy az a fény, aki mellett már semmitől sem félek. Mióta létezel, minden más értelmet nyert: a csendek, a hangos nevetések, a hajnalok, amikor hozzám bújsz… és azok a pillanatok is, amikor tudom, hogy sosem leszek egyedül, mert te vagy az én kis társam, kincsem, lelkem fele
- írta az énekesnő Instagram-bejegyzésében, ahol az első képen Hannarózát újszülöttként láthatjuk.
Krausz Gábor és Tóth Gabi kislánya 2019-ben született. Sokáig nem mutatták az arcát - ez igaz volt Gáborra és Gabira is -, legtöbbször hátulról fotózták a most már kamerák előtt magabiztosan pózoló Hannarózát.
Gabi párja, Papp Máté Bence sem maradt ki az ünnepi monológból. Gabi most is tudatta lányával, mennyire szereti őt:
Máté is nagyon szeret téged, és mindig vigyázni fog rád, életem.
Hannaróza anyukája elmondása szerint nagyon szereti Mátét, ennek ellenére nem apukaként szerepel az életében. A sok nyílt beszélgetésnek köszönhetően a kislány teljesen tisztában van mindennel, és Máté sem szeretne pótszülő lenni - egyszerűen a szeretet a fontos számukra.
Gabi a megható bejegyzésben köszönetet adott kislányának mindenért, amit az életébe hozott:
Egyszer majd visszaolvasod ezt, és tudd: minden éjszakámon, minden félelmemen, minden nevetésemen ott voltál te. Te tanítottál meg igazi anyává válni. És én ezért örökké hálás leszek.
