Béke és szeretet lengte körbe idén a karácsonyt Tóth Gabi számára, nem csoda hát, ha az énekesnő azt érzi: utoljára gyerekkorában telt számára ennyire harmonikusan az ünnep.

Újra szent a béke Tóth Gabi családjában

(Fotó: TV2)

A Megasztár 2025-ös évadának mestere a Facebookon számolt be arról, hogy a karácsony végre igazán összehozta a családját, annak ellenére, hogy korábban bizony voltak súrlódások, konfliktusok, eltávolodások a rokonságban. Idén decemberben viszont sikerült rendezni a nézeteltéréseket, így együtt ülték körbe az ünnepi asztalt.

A meghitt családi fotókról nem hiányozhatott Gabi párja, Papp Máté Bence és a szülők mellett Tóth Gabi nővére, Tóth Vera, valamint Tóth Gabi lánya, Hannaróza sem.

„Hosszú évek után idén újra olyan karácsonyunk volt, mint gyerekkoromban. Vagy talán még annál is szebb. Mert most már itt van a kislányom is. És újra együtt volt a család. Voltak nehéz évek, eltávolodások, csendek… de ez az ünnep most emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb ajándék nem a fa alatt van. Hanem az, amikor újra egymás szemébe tudunk nézni. Amikor nevetés tölti meg a házat. Amikor egy gyerek csillogó szeme visszahoz mindent, amit egyszer már elveszettnek hittünk. Nekem idén ez volt a karácsony legnagyobb ajándéka. Az együttlét. A béke. A hála. Kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja ezt az érzést” – írta meghatottan Gabi a közösségi oldalon.

Tóth Gabi és Vera elásták a csatabárdot

Szeptemberben a Bors is beszámolt arról, hogy épp a Megasztár miatt alakult ki csörte a Tóth lányok között.

„Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amiben benne vagy mint zsűri, hogy: szenny, meg hulladék, akik benne vannak… Akkor lehet, nem beszélnél vele te sem…” – mondta könnyeivel küzdve Gabi az egyik adásban.

A Borsnak később így nyilatkozott a konfliktusukról:

„Soha, semmilyen körülmények között nem tudnék rosszat mondani a testvéremre. És nem is fogok. Bármi is van, ő mindig a testvérem, és szeretni fogom őt. Ha valami problémám van vele, akkor maximum elmondom neki privátban, de ez nem a közönségre tartozik. Nincsen testvérháború köztünk, csak van egy egyet nem értés. De őszintén nincs háború vagy veszekedés. Mosolyszünet sincs köztünk, most is volt nála Hannika, videóztunk is… Én tiszteletben tartom a véleményét, ennyi.”