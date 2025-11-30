Dér Heni bevallotta: a könnyeivel küszködött Nótár Mary kiesése miatt

Dér Heni a könnyeivel küszködve beszélt a utolsó Sztárban Sztár All Stars felkészülésnél arról, hogy mennyire mélyen érintette Nótár Mary és Szandi kiesése. A Sztárban Sztár All Stars elődöntőse nehezen élte meg, hogy szétesett a kiesések miatt a csajos csapat.
Dér Heni az egyik elődöntőse a Sztárban Sztár All Stars legújabb évadának, aki nagyon közeli kapcsolatot alakított ki két csapattársával, Nótár Maryvel és Szandival. Mivel mindketten kieste a műsorból, Dér Heni "egyedül" maradt, ami kicsit megviselte a lelkét.
Nem titkolom el, de nekem megszakad a lelkem Maryért. Én azt gondoltam, hogy mi majd együtt megyünk tovább nagyon sokáig. Nem gondoltam volna, hogy így hozzá nő a lelkemhez valaki, akivel 12-13 héten keresztül közös öltözőnk volt
- mondta Heni a Sztárban Sztár Instagramjára feltöltött videóban, majd kitért arra is, hogy Szandi kiesése is elszomorította.
Már a Szandinál is, amikor megvolt már a hármas kis csaj csapat, már akkor éreztem, hogy milyen rossz lesz ha ennek vége lesz, és hogy most ő is elment, így most nagyon egyedül érzem magam. De közben meg imádom a kis négyes csapatot is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.