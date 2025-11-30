Dér Heni bevallotta: a könnyeivel küszködött Nótár Mary kiesése miatt

Dér Heni a könnyeivel küszködve beszélt a utolsó Sztárban Sztár All Stars felkészülésnél arról, hogy mennyire mélyen érintette Nótár Mary és Szandi kiesése. A Sztárban Sztár All Stars elődöntőse nehezen élte meg, hogy szétesett a kiesések miatt a csajos csapat.

Dér Heni az egyik elődöntőse a Sztárban Sztár All Stars új évadának

Fotó: TV2 / hot! magazin

Dér Heni azt hitte, Nótár Mary is vele tart az elődöntőbe

Dér Heni az egyik elődöntőse a Sztárban Sztár All Stars legújabb évadának, aki nagyon közeli kapcsolatot alakított ki két csapattársával, Nótár Maryvel és Szandival. Mivel mindketten kieste a műsorból, Dér Heni "egyedül" maradt, ami kicsit megviselte a lelkét.

Nem titkolom el, de nekem megszakad a lelkem Maryért. Én azt gondoltam, hogy mi majd együtt megyünk tovább nagyon sokáig. Nem gondoltam volna, hogy így hozzá nő a lelkemhez valaki, akivel 12-13 héten keresztül közös öltözőnk volt

- mondta Heni a Sztárban Sztár Instagramjára feltöltött videóban, majd kitért arra is, hogy Szandi kiesése is elszomorította.