Szőke Zsuzsi a kórházból jelentkezett: „Akadt már kellemesebb csütörtök reggelem is”

A Dancing with the Stars szőke tündére, Szőke Zsuzsi ismét a figyelem középpontjába került – ám ezúttal nem lenyűgöző tánclépéseivel, hanem figyelemfelkeltő üzenetével!

Szőke Zsuzsi a Dancing with Stars-ban vált igazán ismertté (Fotó: MW)

Szőke Zsuzsi üzent követőinek

A mindig mosolygós, energiától ragyogó TV2 sztár közösségi oldalán fontos dologra hívta fel rajongói figyelmét. Meglepő sztorival indította a csütörtök reggelt Szőke Zsuzsi, a Dancing with the Stars egyik legnépszerűbb sztárja! A mindig mosolygós táncosnő ezúttal nem a próbateremből, hanem a kórházból jelentkezett be, és őszintén elárulta követőinek: lehet, hogy egy kicsit hipochonder.

Ezúttal nem betegség, hanem felelősségteljes döntés miatt! A népszerű műsor sztárja ugyanis úgy gondolta, itt az ideje a teljes éves szűrővizsgálatának, és ezzel egy nagyon fontos üzenetet is küldött rajongóinak. Zsuzsi közösségi oldalán mesélt arról, mennyire fontosnak tartja, hogy mindenki rendszeresen ellenőriztesse az egészségét, még akkor is, ha látszólag teljesen jól van.

A szőke szépség ma reggel minden rutinvizsgálaton átesett, ezt vérvétel utáni kezét fotózva írta Szőke Zsuzsi Instagram-sztorijában.

Ahogy fogalmaz:

Jobb félni, mint megijedni. Ezért egy évben egyszer mindig végigjárom a fontosabb vizsgálatokat.

Szőke Zsuzsanna Instagram-oldalán fontos dologra hívta fel a követői figyelmét (Fotó: Szőke Zsuzsi)

Ezen felül egyúttal azt is megkérdezte követőitől: járnak-e rendszeresen orvosi szűrővizsgálatokra, és az eredmény igazán bíztató! A felmérésből kiderült, hogy egyre többen figyelnek egészségükre, és tudatosan járnak ellenőrzésekre. Ez nemcsak jó jel a saját közössége számára, hanem mindannyiunknak emlékeztető, hogy a megelőzés életet menthet. Egy biztos: Szőke Zsuzsi nemcsak a parketten ragyog, hanem az élet minden területén példát mutat. Mostani gesztusával pedig valószínűleg sokakat ösztönöz arra, hogy ők is tegyenek egy lépést az egészségük megőrzéséért.

Szőke Zsuzsi példája sokunk számára követendő (Fotó: Szőke Zsuzsi)

Legfontosabb a megelőzés

Egy apró rutinvizsgálat akár életet is menthet! Nem lehet késlekedni! A szív, a vérnyomás, a cukor és a daganatok elleni harc nem várhat. Minden egyes szűrővizsgálat egy esély arra, hogy hosszabb, egészségesebb életet élj! Ne hagyd, hogy a tested titokban áruljon el! Rendszeres szűrővizsgálatok – mert a megelőzés a legnagyobb vagyon!