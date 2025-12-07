Szívszorító: így néz ki a születésnapján Szilágyi István sírja

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
2025. december 07.
Ma lenne 88 éves Szilágyi István. Utolsó éveiben Rákosliget lakója volt, nyomorúságos körülmények között élt, hatalmas adósságokat halmozott fel. 2020. május 3-án holtan találták lakásában, a fia kalapáccsal verte agyon. Szilágyi István drámája az egész országot megrendítette: ma, születésnapján megnéztük a temetőben a sírját.
Szilágyi István 1937-ben született Gyomán. A Színművészeti Főiskolára elsőre felvették, 1961-ben végezte el. Friss diplomásként az egri Gárdonyi Géza Színházban helyezkedett el, de tagja volt az Irodalmi Színpad, a Vidám Színpad, a Vígszínház, majd a filmgyárnál töltött kilenc évet követően a Győri Nemzeti Színház társulatának is. Legemlékezetesebb televíziós alakításait a Bors, A Tenkes kapitánya, valamit az Egy óra múlva itt vagyok című sorozatokban nyújtotta.

Szilágyi István
Szilágyi Istvánt elkerülték az igazán nagy szerepek
Fotó: Bors

Becenevét Básti Lajostól kapta: „Kezdetben furcsa volt, és ha jobban belegondolok, talán kicsit bántott is a Pityizés. Kevesen tudják, honnan is származik a Pityi. A főiskolán Básti tanár úrral volt óránk, és aznap én voltam az első a színpadon. 

Már fönt álltam, amikor a tanár úr megérkezett, kicsit lapozgatta a naplót, aztán összecsukta, rám nézett, és csak annyit mondott: na, mit tudsz, Pityi?

Sztankay Pista fülében megragadt a név, és addig mondogatta, míg mások is átvették. És ma már tényleg mindenki így ismer, inkább vagyok Szilágyi Pityi, mint Szilágyi István” – nyilatkozta még 2004-ben a Magyar Nemzetnek.

A Kozma utcai Új Köztemetőben így néz ki ma a színész sírja 
Fotó: Bors

Szilágyi Istvánt a főszerepek elkerülték, de rengeteg filmben és sorozatban felbukkant, sokan Lópici Gáspárként hivatkoznak rá, ő volt a plakátragasztó a Keménykalap és krumpliorrban. „Miért bántana, hogy egy fantasztikusan sikerült film, a Keménykalap és krumpliorr egyik legérdekesebb figurájával azonosítanak? Arról nem is beszélve, hogy annak idején én védtem meg a Lópici Gáspár nevet, mert a rendező meg akarta változtatni” – emlékezett.

Bizonyára akadnak, akik a mellékszerepeket nem tekintik nagybetűs művészetnek. És az is igaz, hogy amikor a színészpalánta kilép a főiskola kapuján zsebében a friss diplomájával, nem arról ábrándozik, hogy micsoda mellékszereplő lesz majd. Természetesen nekem is voltak terveim, de inkább csak azt gondoltam, hogy egyik-másik szerepet örömmel eljátszanám, ha rám osztanák. Soha nem kapálództam úgynevezett szerepálmokért

– nyilatkozta még egy interjújában. 

SZILÁGYI István
Szilágyi István színészként lett ismert (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Szilágyi István fia olyat tett, ami az egész országot megrázta

2020. május 3-án egy felfoghatatlan családi tragédia sokkolta az országot. Egyfelől a család házában uralkodó elképesztő nyomorúságos körülmények miatt drámai, ami történt – amivel csak a gyilkosság után szembesült a társadalom –, másfelől a gyilkosság brutalitása miatt: a házaspárral egy háztartásban élő és velük egy ágyban alvó, akkor 49 éves fiuk a hajnali órákban egy kalapáccsal addig verte a saját apja fejét, miközben kínozta, amíg a 82 éves, védekezésre képtelen színész meg nem halt. Mindezt végig nézte az édesanya, a szobrászművész Humenyánszky Jolán is, aki csak akkor szaladt segítségért, amikor már késő volt.

Szép és rendezett Szilágyi István sírja

A színész ma lenne 88 éves. Megnéztük a sírját, láthatóan rendben van, nincs elhanyagolva, bizonyára látogatják és gondozzák a nyughelyét. 

Szilágyi István halála után a Kozma utcai temetőben került végső nyugalomra
Fotó: Bors

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

