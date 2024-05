Négy éve hunyt el az ország Lópici Gáspárja: így néz ki most a horrorház

Napra pontosan 4 évvel ezelőtt, 2020.május 3-án, anyák napján egy ország rendült meg, amikor a Keménykalap és krumpliorr című televíziós sorozat Lópici Gáspárjaként ismert színész, Szilágyi István elhunyt. A férfit agyonverte a saját fia, Szilágyi Péter. Egy kalapáccsal oltotta ki az életét.

Szilágyi István négy évvel ezelőtt hunyt el (Fotó: Bors)

A felfoghatatlan családi tragédia híre pillanatok alatt söpört végig az interneten, és bizony azóta sem lehet feldolgozni, hogy történhetett meg. Egyfelől a család házában uralkodó elképesztő nyomorúságos körülmények miatt sokkoló, ami történt – amivel csak a gyilkosság után szembesült a társadalom –, másfelől a gyilkosság brutalitása miatt: a házaspárral egy háztartásban élő és velük egy ágyban alvó (!) akkor 49 éves fiú a hajnali órákban egy kalapáccsal addig verte a saját apja fejét, miközben kínozta, amíg a 82 éves, védekezésre képtelen színész meg nem halt. Mindezt végig nézte az édesanya, a szobrászművész Humenyánszky Jolán is, aki csak akkor szaladt segítségért, amikor már késő volt…

A tragédia után Szilágyi Péter ügyvédjei a tárgyalássorozat alatt azzal védekeztek, hogy a férfinek komoly személyiségzavara van, pszichésen zavart és nem beszámítható, de a bíróság végül úgy döntött, hogy ez a kórkép a beszámítási képességét nem befolyásolja, így életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Erre 2022. novemberében került sor.

A szomorú évfordulót már nem érhette meg Szilágyi özvegye, Humenyászky Jolán sem. Az idős asszony, vagy ahogy mindenki hívta, Jolika néni 2021. februárjában hunyt el. Utolsó kívánsága az volt, hogy találkozhasson a fiával, ám erre már nem volt lehetősége.

Négy évvel a tragédia után is borzalmas állapotban van Szilágyi István háza

A Bors az évforduló előtt közvetlenül megnézte, milyen állapotban van most az a rákosligeti ház, ahol az ország Lópici Gáspárja nyomorúságos körülmények között élt és később életét vesztette.

Szilágyi István háza egyre rosszabb állapotban van (Fotó:Bánkúti Sándor)

Az azóta lakatlan, elhanyagolt állapotban lévő ház sajnos most is nagyon rossz állapotban van, a környékbeliek is elkerülik. Másfél évvel ezelőtt a szomszédok még arról számoltak be, hogy patkányok szaladgálnak a ház körül, a kertbe pedig néhány hajléktalan is beköltözött, hiába jelzi egy tábla, hogy kamerával őrzik a területet.

- Még mindig nyomasztó állapotok uralkodnak a környéken, bár hozzáteszem, a ház már akkor is szomorú látványt nyújtott, amikor a színész úr és családja még élt. Mi igyekszünk nagy ívben elkerülni az egyre romosabb ingatlant, főleg éjszaka nem járunk arra. Azt egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a ház helyén, fél füllel azt hallottam valahonnan, hogy egy társasházat húznak fel, de ennek még nem látni nyomát

- árulta el a Borsnak a környéken lakó Éva.