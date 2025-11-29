Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Zenei csoda készül: Szikora és Fenyő négy évtized után újra egy színpadon

Szikora Róbert
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 14:20
A Szerencseszombat ezúttal valódi zenei időutazással készül. Szikora Róbert ugyanis 40 év után újra Fenyő Miklóssal áll egy színpadra, és egy vadonatúj duettet mutatnak be először.

Szombat este különleges és nosztalgikus pillanat érkezik a Duna TV-re: 40 év után ismét együtt áll színpadra Szikora Róbert és Fenyő Miklós. A „Furcsa pár” című vadonatúj duett világpremierként hangzik el a Szerencseszombatban, és már most minden jel arra utal, hogy zenetörténeti esemény lesz.

Szikora Róbert új albummal jelentkezik és szombaton Fenyő Miklóssal ad elő egy duettet.
Szikora Róbert duett lemeze nagyon különleges és egyedi, hiszen a duett egy nehéz zenei műfaj
(Fotó: Tumbász Hédi)

Szikora Róbert új számai nagyon különlegesek lesznek

Szikora Róbert a felvétel előtti interjúban őszintén mesélt arról, mit jelent számára ez az az album 

 A Verhetelen 11 úgy gondoltam, szeretném megajándékozni magamat, a közönséget, és talán még sok más embert is.

– fogalmazott. A lemezre rengeteg duettet álmodott meg, de a legkülönlegesebb talán mégis az lett, amelyet Fenyő Miklóssal készített

A duett műfaja mindig érdekes és egyáltalán nem egyszerű. Szakmailag is kihívás, hiszen két hangot összeilleszteni sokkal nehezebb, mint ahogy azt gondolják.

 

40 év után újra egy színpadon

A két legenda 40 éve készített utoljára közös dalt, a Hungária fénykorában. A zenekar felbomlása után hosszú ideig nem dolgoztak együtt, de a kapcsolatuk sosem szakadt meg. 

Mikivel mindig jó volt a viszony. Csak akkor volt egy nehezebb időszak, amikor kiléptem a zenekarból, de még akkor sem romlott meg igazán. Ő olyan nekem, mintha a bátyám lenne.

– mondta meghatottan Szikora.

A „Furcsa pár” már a születése pillanatában különleges volt. „Felhívtam Mikit, és azt mondtam, csináljunk egy közös számot. Rögtön igent mondott. Én írtam a zenét, ő megírta a szöveget. 40 év után újra együtt dalt készíteni, ez leírhatatlan élmény.”

20250606_0012
Hungária együttes tagja volt Szikora Róbert (Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor/Origo)

Egy korszak lezárása 

A dal a két művész kapcsolatának történetét és kicsit a különbözőségük játékos dinamizmusát is bemutatja. Szikora szerint ez nem csupán egy új dal, hanem egy korszak lezárása és egy másik újranyitása is

A zene számomra kapcsolat. Ha valami eredetit teszel le az asztalra, az nem avul el. A fiatal generáció is érzi, ha igazán él a dal.

A szombati fellépésre hatalmas izgalommal készül. Élőben először elénekelni egy új dalt olyan, mint egy olimpiai gyakorlat: vagy sikerül, vagy nem. A tévében pedig még nagyobb a tét, hiszen milliók láthatják.”

Hogy ez a duett egyszeri alkalom lesz-e, senki sem tudja biztosan. De az már most egyértelmű: Szikora és Fenyő visszatérése szombat este nemcsak a rajongóknak ünnep, hanem a magyar poptörténet egyik legszebb, legizgalmasabb pillanata lesz.

Szikora Róbert a Hungáriában – 8 érdekesség

  • Stílusváltás: A Hungária beat/pop stílusból 1950-es évek rock ’n’ roll hangzására vált.
  • Tagként és vokalistaként: 1974–1982 között dobosként és énekesként volt a zenekarban.
  • Nagy közönség: Hazai és kelet-európai turnékon is felléptek, hatalmas rajongótáborral.
  • Legendás slágerek: Ebben az időszakban születtek a Hungária ikonikus dalai.
  • Rekordnézőszámú koncertek: Többek között a Népstadionban is játszottak több tízezer ember előtt.
  • Belső konfliktusok: Diszkóslágerek írása miatt belső feszültségek alakultak ki a zenekaron belül.
  • Sztárélet: Már fiatalon ismert arc lett, a rajongók könnyen felismerhették az utcán.
  • Kilépés és új út: 1982-ben távozott, hogy saját zenekarában, az R-GO-ban folytassa a karrierjét.
