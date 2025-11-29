Zenei csoda készül: Szikora és Fenyő négy évtized után újra egy színpadon

Szombat este különleges és nosztalgikus pillanat érkezik a Duna TV-re: 40 év után ismét együtt áll színpadra Szikora Róbert és Fenyő Miklós. A „Furcsa pár” című vadonatúj duett világpremierként hangzik el a Szerencseszombatban, és már most minden jel arra utal, hogy zenetörténeti esemény lesz.

Szikora Róbert duett lemeze nagyon különleges és egyedi, hiszen a duett egy nehéz zenei műfaj

(Fotó: Tumbász Hédi)

Szikora Róbert új számai nagyon különlegesek lesznek

Szikora Róbert a felvétel előtti interjúban őszintén mesélt arról, mit jelent számára ez az az album

A Verhetelen 11 úgy gondoltam, szeretném megajándékozni magamat, a közönséget, és talán még sok más embert is.

– fogalmazott. A lemezre rengeteg duettet álmodott meg, de a legkülönlegesebb talán mégis az lett, amelyet Fenyő Miklóssal készített.

A duett műfaja mindig érdekes és egyáltalán nem egyszerű. Szakmailag is kihívás, hiszen két hangot összeilleszteni sokkal nehezebb, mint ahogy azt gondolják.

40 év után újra egy színpadon

A két legenda 40 éve készített utoljára közös dalt, a Hungária fénykorában. A zenekar felbomlása után hosszú ideig nem dolgoztak együtt, de a kapcsolatuk sosem szakadt meg.

Mikivel mindig jó volt a viszony. Csak akkor volt egy nehezebb időszak, amikor kiléptem a zenekarból, de még akkor sem romlott meg igazán. Ő olyan nekem, mintha a bátyám lenne.

– mondta meghatottan Szikora.

A „Furcsa pár” már a születése pillanatában különleges volt. „Felhívtam Mikit, és azt mondtam, csináljunk egy közös számot. Rögtön igent mondott. Én írtam a zenét, ő megírta a szöveget. 40 év után újra együtt dalt készíteni, ez leírhatatlan élmény.”

Hungária együttes tagja volt Szikora Róbert (Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor/Origo)

Egy korszak lezárása

A dal a két művész kapcsolatának történetét és kicsit a különbözőségük játékos dinamizmusát is bemutatja. Szikora szerint ez nem csupán egy új dal, hanem egy korszak lezárása és egy másik újranyitása is:

A zene számomra kapcsolat. Ha valami eredetit teszel le az asztalra, az nem avul el. A fiatal generáció is érzi, ha igazán él a dal.

A szombati fellépésre hatalmas izgalommal készül. „Élőben először elénekelni egy új dalt olyan, mint egy olimpiai gyakorlat: vagy sikerül, vagy nem. A tévében pedig még nagyobb a tét, hiszen milliók láthatják.”