Igazi sztárparádé az Avatar: Tűz és Hamu premierjén – Galéria

Nagy érdeklődés mellett mutatták be az Avatar-sorozat legújabb epizódját, A Tűz És Hamut, amelyre számos hazai híresség is ellátogatott.

Az Avatar Tűz és Hamut már most óriási érdeklődés övezi, rengeteg hazai híresség érkezett a premierre, köztük Schóbert Lara is (Fotó: Bors)

Avatar: A sztárok odáig vannak a sztoriért

Három évvel A víz útja után James Cameron megpróbálkozott a lehetetlennel és még nagyobbat akart alkotni az eddigieknél. A film középpontjában ismét az ember és a természet viszonya áll, látványos képekkel, részletesen kidolgozott környezettel és erős érzelmi hangsúlyokkal. A rendező ezúttal is nagy hangsúlyt fektetett a technikai megoldásokra, amelyek még mélyebben vonják be a nézőt a történetbe. A közönség már hosszú ideje várta a folytatást, hiszen az Avatar korábbi részei mérföldkőnek számítottak a látványfilmek történetében.

Itt a várva várt harmadik rész

A díszbemutatón érezhető volt, hogy rengetegen kíváncsiak erre a filmre. Schóbert Lara például imádta az első két részt, mint elmondta, a mese és fantasy világa kifejezetten közel állnak hozzá, gyerekként és felnőttként is rajong ezekért az alkotásokért, így kíváncsian várta, hogy a harmadik rész is lenyűgözze. Csuti párjával, Sudár Biussal érkezett a bemutatóra, de tiszteletét tette Csősz Bogi és Gelencsér Timi is; Nagy Renáta, a Házasság első látásra második évadának egykori felesége pedig egyedül érkezett a bemutatóra.

Az Avatarra egyébként nem csoda, hogy sokan voltak kíváncsiak, hiszen nemrég megérkeztek a 2026-os Golden Globe jelölések, amelyen az Avatar: Tűz és Hamu legjobb betétdal és legjobb kasszasiker kategóriában is jelölést kapott. Kíváncsian várjuk, hogy jövőre bezsebeli-e a díjakat, amire a film jó eséllyel pályázik.