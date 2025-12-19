Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Rettenetesen izgulunk" - Hatalmas bejelentést tett Sass Dani felesége

Sass Dani
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 11:40
házbejelentésépítkezés
A gasztroblogger felesége a közösségi oldalán osztotta meg a hírt. Sass Dani és felesége, Orsi már nem csak a közös babájuk érkezése miatt izgatottak.

Rendkívül izgalmasnak ígérkezik a 2026-os év a gasztroblogger, Sass Dani és felesége, Orsi számára, aki még szeptemberben jelentette be, hogy gyermeket vár, az örömük pedig nem áll meg itt. Sass Orsi nemrég a közösségi oldalán számolt be egy hihetetlen projektről.

Sass Dani
Sass Dani és felesége építkezik Fotó: (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Sass Dani és Sass Orsi építkeznek

Az életük akár egy tündérmese alapja is lehetne, hiszen 2021-es eljegyzésük után idén a babaváráson a sor, ami egész márciusig ki fog tartani, de mielőtt leülhetnének egy kicsit pihenni, újabb fába vágták bele a fejszéjüket.

2026 eddig izgalmasabbnak ígérkezik, mint bármi

- kezdte közösségi oldalán Orsi.

A kismama így folytatta: És most már végre veletek is megoszthatjuk a hírt, hogy építkezünk! Rettenetesen izgulunk, hogy minden flottul menjen, de sok feszült hónap után idénre befejeződött, amit szerettünk volna, úgyhogy úgy érezzük, nyugodtan élvezhetjük a karácsonyt ebből a szempontból.

A költözést a pár jövőre tervezi, amikor már a gyermekük is világra jött.

Jövőre pedig 5-en (Pollyval együtt) költözünk majd, na ott (és előtte) mondjuk minden jókívánságra szükségünk lesz

 - tette hozzá a bejegyzésében Orsi.

 

