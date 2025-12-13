Pro Voluntaris-díjjal tüntették ki Rúzsa Magdit

Rúzsa Magdi Máté Péter-, Prima Primissima- és többszörös Fonogram-díjas magyar énekesnő, dalszerző és zenész, aki 2006-ban, a Megasztár megnyerésével robbant be a hazai könnyűzenei életbe. Azóta Magyarország egyik legelismertebb és legnépszerűbb előadójává vált, koncertjei rendre teltházzal mennek, dalai pedig milliókat szólítanak meg. Most azonban nem egy új sláger vagy album miatt került reflektorfénybe, hanem egy különleges emberi és szakmai elismerés révén: Pro Voluntaris-díjat kapott.

Rúzsa Magdi Gábriel Angyalház Alapítványa fiatal tehetségeket támogat ( Fotó: Gáll Regina / Bors)

Rúzsa Magdi évek óta támogatja a fiatal tehetségeket

A kitüntetést azok érdemelhetik ki, akik nemcsak a saját területükön nyújtanak kiemelkedőt, hanem a közösségért végzett önzetlen munkájukkal is példát mutatnak. A díj célja, hogy láthatóvá tegye, és megbecsülje azokat, akik következetesen, nagy szívvel segítenek másokon. Rúzsa Magdi évek óta aktív szereplője különböző jótékonysági és társadalmi kezdeményezéseknek, így sokak szerint méltán került a díjazottak közé.

Van egy alapítványom, a Gábriel Angyalház Alapítvány, amely már tíz éve működik. Szinte gyerekként kezdtem el támogatni a fiatalokat, mert azt éreztem, szeretnék valamit visszaadni. Tulajdonképpen ebből az alapítványból indult ki minden. Azóta, amerre csak tudok, és ahol azt érzem, hogy valóban szükség van a segítségemre vagy a mentorálásomra, nagyon szívesen odafigyelek azokra, akikben látom azt a különleges pluszt, amit érdemes támogatni

– mesélte Magdi.

Rúzsa Magdinak karácsonyhoz közeledve, hatalmas öröm volt ez a díj (Fotó: Gáll Regina)

Miért is tartja hatalmas megtiszteltetésnek?

A Borsnak adott exkluzív interjúban az énekesnő arról is nyíltan beszélt, miért tartja különösen fontosnak ezt az elismerést.

„A szakmai díjak óriási megtiszteltetést jelentenek, de a Pro Voluntaris egy másik oldalunkat ismeri el: azt, amit emberként, a színpadon túl adunk egymásnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy számára a segítségnyújtás sosem kampányszerű, hanem természetes része az életének.

Magdi évek óta támogat számos alapítványt, és rendszeresen áll ki olyan ügyek mellett, amelyek hátrányos helyzetű gyerekek, családok vagy kulturális közösségek életét segítik. Mint mondja:

A legkisebb gesztus is számít, mert ezekből épül fel az, ahogyan egymásra nézünk, és ahogyan egymáshoz kapcsolódunk.

A Pro Voluntaris-díj az énekesnő számára nemcsak egy díj, hanem hosszú évek óta tartó elkötelezett munkájának megerősítése is. „Jó érzéssel tölt el, hogy feltűnt az, hogy én milyen nagyon-nagyon sok éve odafigyelek a fiatalokra.” Egy olyan visszajelzés, amely azt üzeni: Rúzsa Magdi nemcsak a színpadon, hanem azon kívül is inspiráló és példaértékű. Számára ez a díj egy újabb mérföldkő, bizonyíték arra, hogy a művészet és az emberi törődés egymást erősítve képesek valódi változást teremteni.