Szó szerint a tenyerükön hordozzák a férfiak: szexi fotóval lepte meg rajongóit Rúzsa Magdi

Hiába háromgyermekes édesanya, Rúzsa Magdi továbbra is bombaformában van. Az aranytorkú énekesnő egy teljesen feszülős ruhában mutatta meg, nincs mit takargatnia. Szexi fotója ráadásul úgy készült, hogy férfiak karjában kötött ki a fotózás kedvéért. A képet látva pedig mondani sem kell, rajongói teljesen elámultak.

Szexi fotóval lepte meg rajongóit Rúzsa Magdi.

Fotó: Mediaworks Archívum / Mediaworks Archívum

Szexi és tehetséges is Rúzsa Magdi

Díva.

"Wow"

Azta, de jó kép

- érkeztek sorra a bókok azok után, hogy a Megasztárból megismert tehetség nemrég újabb elismerésben részesült. A Máté Péter-, Prima Primissima- és többszörös Fonogram-díjas magyar énekesnő, dalszerző és zenész ugyanis Pro Voluntaris-díjat kapott. Egy olyan állami kitüntetést, amelyet azok kaphatnak meg, akik nemcsak a saját területükön nyújtanak kiemelkedőt, hanem a közösségért végzett önzetlen munkájukkal is példát mutatnak. A díj célja, hogy láthatóvá tegye, és megbecsülje azokat, akik következetesen, nagy szívvel segítenek másokon.

Van egy alapítványom, a Gábriel Angyalház Alapítvány, amely már tíz éve működik. Szinte gyerekként kezdtem el támogatni a fiatalokat, mert azt éreztem, szeretnék valamit visszaadni. Tulajdonképpen ebből az alapítványból indult ki minden. Azóta, amerre csak tudok, és ahol azt érzem, hogy valóban szükség van a segítségemre vagy a mentorálásomra, nagyon szívesen odafigyelek azokra, akikben látom azt a különleges pluszt, amit érdemes támogatni

- közölte a kitüntetett énekesnő.