„Megtanultam nemet mondani!” – Döbbenetes részletek kerülnek bele Rubint Réka könyvébe

Rubint Réka, a fitneszvilág legnagyobb tempóban pörgő ikonja most életében először fékezett, és az ebből született vallomások – elmondása szerint – történelmet fognak írni. A fitneszipar sztárját kérdeztük, hogyan birkózik meg a mindennapok pörgésével, illetve beszélt arról is, hogy milyen fontos tervei vannak az elkövetkezendő időszakra. Számára már sokkal fontosabb a kiegyensúlyozottság ebben az amúgy is pörgő világban. „Megtanultam lelassulni... Nagyon nehéz volt, de egy csodálatos folyamat” – mondta Réka a Borsnak.

Rubint Réka számára az egyensúly megtalálása nehéz kihívás volt, de büszke arra, ahol tart (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka könyve történelmet fog írni

Réka elárulta, az elmúlt időszak nem a kamerák előtt, hanem a lelke mélyén zajlott.

Minden, amit saját magamon megtapasztalok vagy kipróbálok, azt szeretném átadni és megosztani az emberekkel. Úgy gondolom, hogy ami nekem jó, az a követőim számára is hasznos lehet, úgyhogy semmi mást nem csinálok, csak megosztom mindazt, amit én magam kaptam a Jóistentől vagy az univerzumtól

– mesélte Rubint Réka fitneszedző. Ezek a mély felismerések szolgáltak a készülőben lévő könyv alapjául. Bár még nem biztos, hogy 2026-ban jelenik meg – Réka nem akar határidő-kényszerben élni –, az már most látszik, hogy ez lesz élete legszemélyesebb írása. „Elkezdtem kiírni magamból mindazt, ami a könyv vázát adja. Három évnyi belső harc. Szerintem ez a könyv meg fogja változtatni sok ember véleményét rólam, különösen azokét, akik ismeretlenül bántanak” – fejtette ki Réka.

Rubint Réka a lelki egyensúlyt beleépíti az edzésterveibe (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka élete kiegyensúlyozottabb, mint valaha

A könyv tehát nemcsak önvallomás, hanem szembenézés is a meg nem értéssel és az évtizedes társadalmi megítéléssel.

Ha folytatom az őrült tempót, annak nem lett volna jó vége. Nagyon nehéz volt egy ilyen típusú embernek, mint én, megálljt parancsolni. Meg kellett mentenem Rubint Rékát Rubint Rékától

– mesélte lapunknak a fitneszedző a felismerését.

Ezt követően Réka döbbenetes hasonlatot hozott: „Ez olyan, mint amikor az alkoholistának azt mondod, hogy csak egy pohárral ihat. Ha egy pohárral adsz neki, szenvedni fog, ha meg elveszed tőle, belehal” – nyilatkozta Réka, aki pont így élte meg a munkát. „Mindig még egy kicsit... Még egy edzésterv, még egy feladat... Ezekben egyensúlyt kellett találni. Ez volt a legnehezebb kihívás. Meg kellett szeretnem a pihenést, de úgy érzem, jó úton haladok és erre nagyon büszke vagyok” – mondta a Borsnak Réka.