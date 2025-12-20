"Mennyi minden történt azóta..." - Könnyfakasztó, mire bukkant rá Rubint Réka

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 16:30
Elöntötték az emlékek a fitneszladyt. Rubint Réka és férje, Schobert Norbert évek óta boldog házasságban élnek, a fogadalmukat ezalatt többször is megújították.
Pakolás közben bukkant rá néhány régi emlékre Rubint Réka. A hazai fitneszvilág legnagyobb tempóban pörgő ikonja és férje, Schobert Norbi nem csupán a fitneszvilágban számítanak elismert neveknek: házaspárként is hatalmas hírnévre és népszerűségre tettek szert, miután már hosszú évek óta boldog házasságban élnek. Ez idő alatt a fogadalmukat többször is megújították, ezzel is bebizonyítva azt, hogy a szerelmük éppen olyan erős, mint a kezdetek kezdetén.

Rubint Réka és Schobert Norbi évek óta boldog házasságban élnek / Fotó:  Mediaworks

Megható, mire talált rá Rubint Réka

A fitneszlady nemrég a közösségi oldalán számolt be arról, mire bukkant rá a minap, és amivel a rajongói szívét is sikerült megérintenie.

Pakolgatás közben mit találtam! 2001. szept.5. Mennyi minden történt azóta … 

- írta Réka az Instagram-oldalán, néhány fotó társaságában, amelyek még az első esküvőjükön készültek Norbival.

Gyönyörű pár voltatok (vagytok) imádom a kézzel fogható fényképeket... Imádlak benneteket!

- áradozott az egyik lelkes rajongó a kommentszekcióban.

Rubint Réka és Schobert Norbi esküvői fotóit IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Hatalmas lépésre szánta el magát Rubint Réka

A fitneszlady egyébként még korábban úgy határozott, ideje kicsit lelassítani, és azt is elhatározta, hogy a tapasztalatairól könyvet fog írni.

Minden, amit saját magamon megtapasztalok vagy kipróbálok, azt szeretném átadni és megosztani az emberekkel. Úgy gondolom, hogy ami nekem jó, az a követőim számára is hasznos lehet, úgyhogy semmi mást nem csinálok, csak megosztom mindazt, amit én magam kaptam a Jóistentől vagy az univerzumtól

– mesélte el lapunknak Réka. 

Elkezdtem kiírni magamból mindazt, ami a könyv vázát adja. Három évnyi belső harc. Szerintem ez a könyv meg fogja változtatni sok ember véleményét rólam, különösen azokét, akik ismeretlenül bántanak

- tette hozzá a fitneszedző.

 

