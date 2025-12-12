Kifutóra lépett Rogán-Szendrei Cecília: jótékony ügyért vonult fel

Az adventi időszak varázsa nemcsak a pompás dekorációban és villogó fényekben rejlik, hanem abban is, amikor a közösség összefog a gyerekekért. Egy kis ötletből jótékonysági esemény született, ahol divat, zene és kreatív alkotások segítettek, hogy majd mosolyt csalhassanak az árvaházban élő gyerekek arcára. Hampel Katalin divattervező karitatív eseményt hozott létre, ahol kifutón vonult Rogán-Szendrei Cecília, Barta Sylvia és Sasvári Sándor lánya, Léna is.

Hampel Katalin jótékonyági eseményén többek között Rogán-Szendrei Cecília, Barta Sylvia és Sasvári Léna is kifutóra lépett (Fotó: Facebook/Hampel Katalin)

Rogán-Szendrei Cecília: „Minden jótékonyság nagyon fontos számomra”

December 10-én tartotta hagyományos adventi jótékonysági estjét Hampel Katalin divattervező, aki a nívós gálákon gyakran tündöklő Rogán-Szendrei Cecília, Rényi Vámos Beával és Szőnyi Kingával karöltve azért hívta életre a karitatív eseményt, hogy a befolyt bevételből minden évben jótékony célt támogasson. 2025-ben a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesületet támogatják.

Az eseménnyel kapcsolatban Rogán-Szendrei Cecília elmondta, szívügye a jótékonykodás, és minden évben együtt dolgozik Hampel Katival: legutóbb egy erdélyi árvaházban jártak, ekkor jött az ötlet, hogy Budapesten, karácsony előtt, a gyerekek által saját kezűleg készített szép dolgokból egy jótékonysági estet varázsoljanak. Az összegyűlt összeg sorsáról így nyilatkozott a FemCafénak a jótékonysági esten:

Minden jótékonyság nagyon fontos számomra. Minden évben Hampel Kati és lányai fellépnek valamilyen jótékonysági rendezvényen. Fontos, hogy a gyerekek, akik szülők nélkül nevelkednek, lássák, milyen csodálatos dolgokat képesek létrehozni ebben a közösségben, és hogy minél több eszközük legyen, amivel ezeket a szép tárgyakat előállíthatják. Ezért is fontos számunkra, hogy az ünnepek alatt minél több finomság és ajándék jusson a kisgyermekek kezébe.

− fogalmazott a nemrég a Magyarország Szépe versenyen zsűriző családanya.

Nehézsorsú gyerekek javára rendeztek karitatív eseményt (Fotó: Facebook/Hampel Katalin)

„Nagyon jó dolog segíteni, adni”

Hampel Katalin pedig hozzátette:

„Mindenféle módon lehet segíteni: divattal, divatbemutatóval is. Mi minden évben nagyon sok jótékonysági rendezvényt szervezünk. Jövő héten Csepelen ezer adag ételt osztunk szét. Szeretném felhívni mindenki figyelmét az adventi időszakban, hogy nagyon jó dolog segíteni, adni, mert ez óriási örömet jelent az ember életében.”