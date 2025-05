Rogán Cecília elárulta, lehet-e plasztikázott Magyarország legszebb lánya

Idén is keresik Magyarország legszebb lányát! A Magyarország Szépe 2025 castingja elindult, a lányok sorsáról szakmai zsűri dönt majd. Élükön Rogán Cecíliával, aki Sarka Kata oldalán licenctulajdonosa, versenyigazgatója a szépségversenynek. Rogán Cecília most a Borsnak nyilatkozva árulta el: milyen számára a szépségideál, mit szól a plasztikához, és milyen esélyeket jósol a Miss World világversenyen a tavalyi év győztesének, Katczenbach Andinak.

Rogán Cecília elárulta, milyen kritériumok szerint döntenek a lányok sorsáról (Fotó: Szabolcs László)

Rogán Cecília: „A plasztika önmagában nem előny és nem is hátrány”

„A szépség fogalma nagyon szubjektív, és mi is azt látjuk a válogatón, hogy egészen széles palettáról érkeznek lányok, mind alkat, mind arcvonás, mind magasság tekintetében” – kezdte a Borsnak nyilatkozva a szépségverseny első castingja után.

„A plasztika önmagában nem előny és nem is hátrány. A zsűriben helyet foglaló Dr. Krasznai Zsolt ennek szakértője, és ő azt mondta: mindig az összképet kell figyelni, hogy az adott beavatkozás tökéletesíti-e a megjelenést. Azt is említette, hogy egy-két lánynak, ha bejutnak, javasolni fogja, hogy például az ajkaikból oldassák fel a töltőanyagot” – árulta el a kulisszatitkot Rogán Cecília.

Szakmai zsűri vezényli a castingot: külső és belső jegyek is döntenek majd arról, ki legyen a 2025-ös Magyarország Szépe ( Fotó: Szabolcs László/Bors)

A Magyarország Szépe szépségverseny licenctulajdonosa abba is beavatta lapunkat, milyen belső értékekre figyel majd a zsűri – élükön Kulcsár Edina és Bodri Krisztina korábbi szépségkirálynőkkel, Hajas Lászlóval, Dr. Krasznai Zsolttal és a tavalyi győztes Katzenbach Andival.

„A legfontosabbak: kitartás, alkalmazkodóképesség és egy alapvetően nyitott, barátságos természet! Már a tábor alatt a mélyvízbe dobjuk a lányokat, aminek a tempója hasonlít a világverseny helyszíni felkészülési időszakához. Szinte minden percük be van osztva, számos kötelezettség, feladat vár rájuk, ezekhez kell meghatározott idő alatt átöltözni, sminket-hajat elkészíteni. Emellett készülniük kell saját produkcióval a talent alversenyre, kidolgozni a jótékonysági projektjüket, mindezt úgy, hogy egy profi csapat irányítása alatt dolgozhatnak. Azt, hogy hogyan viselkednek egymással a lányok a felkészülési időszakban, figyeljük. A leendő nyertes mindenképpen olyasvalaki, aki közösségi ember, könnyen teremt kapcsolatokat, segítőkész, nyitott a társadalmi felelősségvállalásra és van is olyan ügye, ami mellett elköteleződött” – árulta még el a versenyigazgató.