Rácz Jenő felesége a második babáról: „Szeretnék”

Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóri évek óta az egyik legnépszerűbb sztárpár a hazai celebvilágban, így nem csoda, hogy minden mozdulatukat árgus szemekkel figyelik a rajongók. Az utóbbi hetekben újra elindult a pletyka: vajon érkezik a második baba?

Rácz Jenő házassága mesésebb, mint valaha

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Rácz Jenő felesége eloszlatta a találgatásokat

A közösségi médiában kommentelők százai kezdtek el találgatni, miután Dóri egyik friss fotóján „mintha” kicsit gömbölyűbbnek tűnt volna a hasa. A Bors megkérdezte Dórit, hogy van-e alapja a szóbeszédnek – ő pedig nem kertelt.

Találgatás az már mindig van. Hogyha egy nagyobbat uzsonnázik egy nő, akkor már biztos terhes. Szerintem ez nem egy szép dolog

– mondta határozottan Dóri, aki úgy érzi, az emberek sokszor túllépnek egy határt az ilyen feltételezésekkel.

Rácz Jenő és a McDonald's közösen hoztak létre egy limitált kiadású hamburgert, amelynek bemutatójára természetesen Dóra is elkísérte (Fotó: Szabolcs László)

Lehet, hogy nem mostanában, de szeretnék még egy gyermeket

Bár a pletykáknak semmi alapja, Dóri nem titkolja, hogy a jövőben szívesen vállalna még egy gyermeket.

Figyelj, nem vagyunk rajta az ügyön. Ezt elmondhatom, hogy nem az van, hogy most éppen rajta lennénk azért, hogy szülessen egy másik gyermek, de már számtalanszor lenyilatkoztam, hogy szeretnék

– tette hozzá őszintén.

A Rácz Jenő hamburger nagyon népszerű lett, felesége is segített a recept kitalálásában

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Kamilla teljesen betölti az életüket

A fiatal édesanya jelenleg minden figyelmét kislányuk, Kamilla köti le, akibe Rácz Jenő teljesen szerelmes.

„Soha senkire nem néztem úgy, ahogy őrá” – mondta korábban az apuka. Dóri is elárulta, hogy Kamilla most van a legcsodásabb korszakában:

„Most érzem azt, hogy ez a legszebb időszak. Már folyékonyan beszél, beszélgetünk, hallom a kis eszmefuttatásait, és elképesztő a humora.” Ugyanakkor bevallotta, a nevelés nem mindig könnyű és sok kihívással jár nap, mint nap. „A legnagyobb kihívás talán az, hogy rájössz, egy másik személyiséggel élsz együtt. És amikor civódtok, meg kell tanulni kezelni, vagy legalább úgy tenni, mintha te irányítanád a helyzetet.”

Rácz Jenő kislányába teljesen szerelmes

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

És hogy kire hasonlít Kamilla?

Dóri nevetve válaszolt:

Amikor kedves, olyan, mint én. Amikor nem annyira, akkor az apjára üt.

Dóri tehát nem tagadja, hogy egyszer szeretne majd kistestvért Kamillának, de most minden idejét és energiáját a jelenre, a családjára és kislányára fordítja. Az pedig, hogy mikor jön el az újabb gyermekáldás ideje, kizárólag az ő döntésük lesz és nem a kíváncsi kommentelőké. Addig is Dóri és Jenő boldogan élik mindennapjaikat, és igyekeznek megőrizni a magánéletük nyugalmát. A séf és felesége számára most Kamilla mosolya jelenti a legnagyobb ajándékot a többi pedig majd jön, amikor annak eljön az ideje.