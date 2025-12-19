PSG Ogli örökbefogadott egy óvodát

A Kőgazdag fiatalok fenegyereke, Papp Olivér PSG Ogliként robbant be a köztudatba, s neve eddig főként drága autókkal, extravagáns bulikkal és látványos költekezéssel forrt össze. Ezúttal azonban egy csendes, 800 fős településen, Lónyán bizonyította, hogy számára a felelősségvállalás sem ismeretlen fogalom.

PSG Ogli játékokkal ajándékozta meg a nehéz sorsú gyermekeket (Forrás: PSG Ogli)

PSG Ogli több tucat gyermeket fogadott örökbe

PSG Ogli a közelmúltban örökbe fogadott egy óvodát az ukrán határ közelében, ahol sok hátrányos helyzetű gyermek nevelkedik. Az egyik látogatás alkalmával, amikor Ogli hatalmas csomagokkal érkezett az intézménybe éppen a Bors munkatársa hívta telefonon.

Lónyára megyünk le, ez egy kis település az ukrán határ mentén, sok a hátrányos helyzetű gyermek. Az óvoda és az iskola egyben működik, ezért különösen fontos a támogatás

– mondta útközben.

Az úgynevezett „Örökbe fogadok egy ovit” program lényege, hogy mindenki jól jár: az adományozók megszabadulhatnak a feleslegessé vált, de jó állapotú holmiktól, az intézmények pedig valóban használható eszközökhöz jutnak. Ogli hangsúlyozta, nem csak játékokat vitt, hanem készségfejlesztő ajándékokat is. „Ez nem csak a karácsonyról szól, hanem egy folyamatos támogatásról” – tette hozzá.

Nem ez az egyetlen útja a határszéli ovihoz (Fotó: PSG Ogli)

„Nagyon jó érzés segíteni”

A programban egy alapítvány segíti az összekapcsolódást, így az állami intézményként működő óvoda, s az álmokkal teli gyerekek, hosszabb távon is számíthat a segítségre, bőkezű adományokra. Februárban már nagyobb eszközöket is tervez leszállítani: tálalót, mikrohullámú sütőt, nyomtatót, hűtőszekrényt és kávéfőzőt.

Nagyon jó érzés segíteni, nagy szeretettel fogadtak mindent. Februárban visszamegyek, akkor már pontosan tudjuk, mire van szükségük a mindennapokban

– fogalmazott PSG Ogli 7.

A luxusról és csajozásról elhíresült celeb most bebizonyította, hogy a reflektorok mögött empátia is van, és bár PSG Ogli vagyona gyakran téma, ezúttal nem a költekezés mértéke, hanem annak célja került előtérbe.