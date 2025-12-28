Hétfogásos vacsora, óriási fa és vendégsereg – Orosz Barbi karácsonya sokkolta a férjét

Orosz Barbi idén a férjével együtt látogatott haza karácsonyra, hogy az ünnepeket Magyarországon, a családja körében töltsék. Fontos volt számára, hogy párja közelebbről is megismerje azt a közeget, ahonnan ő érkezik, és amelyhez erősen kötődik. A közös ünneplés előtt Párizsban töltöttek néhány napot, ahol sikerült kicsit megállniuk és egymásra hangolódniuk a karácsonyi forgatag előtt.
Az ünnepek első állomása édesanyjánál volt, ahol hamar a férje került a figyelem középpontjába. „Nyilván ilyenkor mindenki a férjemre kíváncsi, az élményeire, meg mindenre” – mesélte Barbi büszkén a Borsnak. A családtagok kérdezgették, beszélgettek vele, miközben a házban már javában zajlott az ünnepi készülődés, és egyre többen gyűltek össze.
Az első napot Barbi édesanyja vezényelte le a konyhában, nem is akárhogyan.
Anyukám csinálta a menüt, és abszolút hős volt, mert tízen voltunk
– mondta. A karácsonyi vacsora végül hét fogásos lett, ami Barbi szerint egyfajta csendes versenyhelyzetet is teremtett.
Ilyenkor az van, hogy mivel a Flor szülei is istenien főznek, szerintem van egy kis versenyhelyzet, és az anyukám így megpróbálta, hát nem is megpróbálta, hanem így abszolút hozta a formát, és ő is csinált egy hétfogásos kis laza karácsonyi vacsorát.
A menüsor bőséges volt, mindenki jóllakott, és az asztal körül hosszú beszélgetések alakultak ki.
Az asztalra kerültek a klasszikus magyar fogások: töltött káposzta, kacsa, bejgli és Barbi nagy kedvence, a fácánleves is, amit Barbi szerelme is imádott. „A férjem most evett először életében, és teljesen odáig volt” – mesélte nevetve. Barbi szerint párja kifejezetten nyitott az új ízekre, különösen a magyar konyhára. „Imádja a magyar kajákat, ezeket a tradicionális dolgokat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a töltött káposzta azonnal az egyik kedvence lett.
Másnapra még tovább bővült a család, közel húszan ültek egy asztalnál. Több generáció ünnepelt együtt, sok kisgyerekkel. „A nagymamám 89 éves, és úgy lehozta a karácsonyi ebédet, hogy öröm volt nézni” – mondta meghatódva Barbi. A hatalmas, közel négy méteres karácsonyfa is hozzátett az ünnepi hangulathoz.
Nálunk a karácsony az ilyen nagyban megy. Szó szerint, igen, megmutatjuk, hogy ünneplünk mi. Ilyenkor mindig érdekes, amikor két kultúra összefér, de a férjem egyébként tök jól bírja, és a család férfi tagjai is nagyon kedvelik őt, mert mi egy nagyon hangos magyar család vagyunk, ilyen olasz attitűddel, mindenki túl kiabál, mindig rohanunk, és mindig történik valami
– jegyezte meg.
Az intenzív ünneplés után jól esett a lassítás és a csendesebb együttlét. „Most kivettünk pár napot, nem csinálunk semmit, csak táncolunk a fa alatt és simogatjuk a macskáinkat” – árulta el. A következő állomás pedig Badacsony lesz, ahol Barbi hétvégi házában már a téli Balaton nyugalma várja őket.
A Balaton, ami közös pontunk és szenvedélyünk, mert most lesz először, hogy télen megyünk le. De hál’ Istennek van egy házaspár, aki segít nekünk mindenben, velük készítettem fel a házat a párizsi kiutazásom előtt. Ők bekészítették a fát is nekünk, és nagyon remélem, hogy fog neki tetszeni, mert már régóta nem volt lent, még amikor az építkezés zajlott, akkor látta utoljára.
