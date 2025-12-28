Hétfogásos vacsora, óriási fa és vendégsereg – Orosz Barbi karácsonya sokkolta a férjét

Orosz Barbi idén a férjével együtt látogatott haza karácsonyra, hogy az ünnepeket Magyarországon, a családja körében töltsék. Fontos volt számára, hogy párja közelebbről is megismerje azt a közeget, ahonnan ő érkezik, és amelyhez erősen kötődik. A közös ünneplés előtt Párizsban töltöttek néhány napot, ahol sikerült kicsit megállniuk és egymásra hangolódniuk a karácsonyi forgatag előtt.

Orosz Barbi férje, Flor nagyon szereti Budapestet, Barbi lakását otthonnak nevezi (Fotó: Mediaworks archív)

Orosz Barbi férje volt a központban

Az ünnepek első állomása édesanyjánál volt, ahol hamar a férje került a figyelem középpontjába. „Nyilván ilyenkor mindenki a férjemre kíváncsi, az élményeire, meg mindenre” – mesélte Barbi büszkén a Borsnak. A családtagok kérdezgették, beszélgettek vele, miközben a házban már javában zajlott az ünnepi készülődés, és egyre többen gyűltek össze.

Az első napot Barbi édesanyja vezényelte le a konyhában, nem is akárhogyan.

Anyukám csinálta a menüt, és abszolút hős volt, mert tízen voltunk

– mondta. A karácsonyi vacsora végül hét fogásos lett, ami Barbi szerint egyfajta csendes versenyhelyzetet is teremtett.

Ilyenkor az van, hogy mivel a Flor szülei is istenien főznek, szerintem van egy kis versenyhelyzet, és az anyukám így megpróbálta, hát nem is megpróbálta, hanem így abszolút hozta a formát, és ő is csinált egy hétfogásos kis laza karácsonyi vacsorát.

A menüsor bőséges volt, mindenki jóllakott, és az asztal körül hosszú beszélgetések alakultak ki.

Orosz Barbi szülei nagyon kedvelik a férjét, sokat készültek karácsonykor, hogy levegyék a lábáról

(Fotó: Nagy Zoltán)

Mi volt a kedvence a férjének?

Az asztalra kerültek a klasszikus magyar fogások: töltött káposzta, kacsa, bejgli és Barbi nagy kedvence, a fácánleves is, amit Barbi szerelme is imádott. „A férjem most evett először életében, és teljesen odáig volt” – mesélte nevetve. Barbi szerint párja kifejezetten nyitott az új ízekre, különösen a magyar konyhára. „Imádja a magyar kajákat, ezeket a tradicionális dolgokat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a töltött káposzta azonnal az egyik kedvence lett.

Másnap Barbi 89 éves nagymamája főzött

Másnapra még tovább bővült a család, közel húszan ültek egy asztalnál. Több generáció ünnepelt együtt, sok kisgyerekkel. „A nagymamám 89 éves, és úgy lehozta a karácsonyi ebédet, hogy öröm volt nézni” – mondta meghatódva Barbi. A hatalmas, közel négy méteres karácsonyfa is hozzátett az ünnepi hangulathoz.

Nálunk a karácsony az ilyen nagyban megy. Szó szerint, igen, megmutatjuk, hogy ünneplünk mi. Ilyenkor mindig érdekes, amikor két kultúra összefér, de a férjem egyébként tök jól bírja, és a család férfi tagjai is nagyon kedvelik őt, mert mi egy nagyon hangos magyar család vagyunk, ilyen olasz attitűddel, mindenki túl kiabál, mindig rohanunk, és mindig történik valami

– jegyezte meg.