Novák Heni: „Az az álmom, hogy legyen még egy babám!”

A Jóban Rosszban című sorozatban öt évadon át szerepelt, majd 2010-ben, Noszály Sándorral való szakítása után kiment Los Angelesbe, a film fővárosába. Novák Heni eleinte civil munkákkal keresett pénzt – volt pincérnő, bolti eladó és taxis –, mellette válogatásokra járt. Nem kevés szerepet, egy-két főszerepet is eljátszott, szerepelt sorozatban. Néhány szerepből csak azért nem lett semmi, mert még nem volt meg a zöldkártyája. Ma mégsem azt sajnálja leginkább, hogy nem jött össze a filmszínészi karrierje.

Novák Heni színésznőként hagyta el Magyarországot, ma férjével ingatlanozik az Egyesült Államokban (Fotó: archív / hot! magazin)

Novák Heni amerikai álma megvalósult

„Sosem voltak nagy elvárásaim, csak filmezni akartam és jó karakterszerepeket játszani” – kezdte Heni a hot! magazinnak, majd így folytatta: „Azt viszont máig sajnálom, hogy nem kaptam lehetőséget meghallgatásra egy A-listás hollywoodi szuperprodukcióba. Azt is bánom, hogy nem hittem eléggé sem magamban, sem a nyelvtudásomban. A megélhetésre koncentráltam, így a fókuszom végül elment a színészetről. De ki tudja, mit hoz a jövő...”

Novák Heni jóban rosszban kitart párja mellett

Tizennégy éve ismeri Jason Hastingset, tizenegy éve alkotnak egy párt. Annak idején egyszerre tették le az ingatlanos vizsgát, azóta a szerelemben és a munkában is összeforrtak. Komoly ügyfélkört építettek ki az évek alatt, a cégük ma már megkerülhetetlen a piacon. Főként Los Angelesben dolgoznak, így a film fellegvárában voltak már sztárügyfeleik is. A pár százezres házaktól a sokmilliós luxusingatlanokig sok mindent adnak-vesznek:

„Mindegy az árkategória: a lényeg, hogy aki bízik bennünk, aki hozzánk fordul, annak boldogan segítünk, minden ügyfélhez ugyanolyan szeretettel állunk hozzá. Minden ház, minden kliens egy újabb kihívás. Néha olyan házak is terítékre kerülnek, amiktől a tulajdonosok nehezen válnak meg, hiszen ott nőttek fel a gyerekeik: ilyenkor érzelmi menedéket próbálok nyújtani, segítek lelkileg is átvészelni az eladást. Vétel esetén körömszakadtáig „harcolok” az ügyfélért. Nem hiszem, hogy valaha is megunnám ezt a munkát: izgalmas, komplex, tele van kihívásokkal.”