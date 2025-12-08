Nagyváradi Erzsébet: „25 éve fogjuk egymás kezét”

Négy évig volt a Jóban Rosszban Ekler Klárája. Nagyváradi Erzsébet párja Vasicsek János fogorvos és énekes, a fiuk, Botond a Színművészetire jár. A Jászai Mari-díjas színésznő sokszor hallatja a hangját. Most a hot! magazinnak mesélt.

Nagyváradi Erzsébet édesanyjával vette át a Jászai Mari díjat

Rác és sváb felmenőid vannak. Honnan jött a Nagyváradi név?

„Apai nagymamám rác volt, nagypapám sváb. Az üknagypapa Neu­brand­ról magyarosított Nagyváradira. Tökölön laktunk, szerb-horvát óvodába és általános iskolába jártunk a testvéreimmel. Ha nem akarták, hogy értsük, miről beszélnek a felnőttek, nagy­ma­máék átváltottak rácra. Tavaly kaptam meg a Tököl város díszpolgára címet.”

Nagyváradi Erzsébet: „El kellett dönteni, mi leszek, táncos-e vagy színész”

Az általános iskolában kezdtél érdeklődni a színház iránt?

„A Tököli Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttessel léptem először színpadra. Tizennégy évesen már bekerültem a felnőtt tánccsoportba, ahol egészen húszéves koromig táncoltam. Akkor el kellett dönteni, mi leszek, táncos-e vagy színész.”

Mit szóltak a szüleid, hogy színész akarsz lenni?

„Édesapám mindegyikünknek jó szakmát akart a kezébe adni. A bátyám ács lett, az öcsém, ahogy apukánk is, esztergályos. Azt akarta, hogy én cukrász legyek. A magyartanárom, Örsi Tóth László fedezett fel, ő vitt prózamondó versenyre, amit megnyertem. Azt tanácsolta, hogy jelentkezzek a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolába, de nem azért, hogy cukrász legyek, hanem mert ott van az ország legjobb diákszínjátszó köre, a Jibraki.”

A szakközépiskola befejezése után felvettek a Nemzeti Színiakadémiára.

„A Nemzetinek ez nagy korszaka volt, ott volt Sinkovits Imre, Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Fülöp Zsigmond, Kállai Ferenc, Moór Marianna, Béres Ilona, Csernus Mariann, Hámori Ildikó, Császár Angela...”

Már gyermekkorában is nagy érdeklődést mutatott a művészetek iránt

Nagyváradi Erzsébet: „Igazgatóváltás történt”

Húsz évig voltál jelen ebben a színházban. Miért kellett elmenned?

„Igazgatóváltás történt. A 20 év alatt, amit ott eltöltöttem, megkaptam azokat az alapokat, amelyekből azóta is táplálkozom a színpadon. Gyönyörű idők voltak.”