Nagyváradi Erzsébet: „25 éve fogjuk egymás kezét”

Négy évig volt a Jóban Rosszban Ekler Klárája. Nagyváradi Erzsébet párja Vasicsek János fogorvos és énekes, a fiuk, Botond a Színművészetire jár. A Jászai Mari-díjas színésznő sokszor hallatja a hangját. Most a hot! magazinnak mesélt.
Rác és sváb felmenőid vannak. Honnan jött a Nagyváradi név?
„Apai nagymamám rác volt, nagypapám sváb. Az üknagypapa Neubrandról magyarosított Nagyváradira. Tökölön laktunk, szerb-horvát óvodába és általános iskolába jártunk a testvéreimmel. Ha nem akarták, hogy értsük, miről beszélnek a felnőttek, nagymamáék átváltottak rácra. Tavaly kaptam meg a Tököl város díszpolgára címet.”
Az általános iskolában kezdtél érdeklődni a színház iránt?
„A Tököli Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttessel léptem először színpadra. Tizennégy évesen már bekerültem a felnőtt tánccsoportba, ahol egészen húszéves koromig táncoltam. Akkor el kellett dönteni, mi leszek, táncos-e vagy színész.”
Mit szóltak a szüleid, hogy színész akarsz lenni?
„Édesapám mindegyikünknek jó szakmát akart a kezébe adni. A bátyám ács lett, az öcsém, ahogy apukánk is, esztergályos. Azt akarta, hogy én cukrász legyek. A magyartanárom, Örsi Tóth László fedezett fel, ő vitt prózamondó versenyre, amit megnyertem. Azt tanácsolta, hogy jelentkezzek a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolába, de nem azért, hogy cukrász legyek, hanem mert ott van az ország legjobb diákszínjátszó köre, a Jibraki.”
A szakközépiskola befejezése után felvettek a Nemzeti Színiakadémiára.
„A Nemzetinek ez nagy korszaka volt, ott volt Sinkovits Imre, Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Fülöp Zsigmond, Kállai Ferenc, Moór Marianna, Béres Ilona, Csernus Mariann, Hámori Ildikó, Császár Angela...”
Húsz évig voltál jelen ebben a színházban. Miért kellett elmenned?
„Igazgatóváltás történt. A 20 év alatt, amit ott eltöltöttem, megkaptam azokat az alapokat, amelyekből azóta is táplálkozom a színpadon. Gyönyörű idők voltak.”
Jókor jött a Jóban Rosszban főszerepe?
„Nem éppen, mert akkor még a Nemzeti Színház tagja voltam, és vendégszerepeltem a Gózon Gyula Kamaraszínházban. De olyan stábbal forgattam a sorozatot, amelynek a tagjaival a mai napig imádjuk egymást. Nem járunk össze, de írunk, ha valakinek névnapja, születésnapja van. Nagyon szerettem forgatni; teljesen más jelenlétet igényel, mint a színpadi szerepek.”
Jellegzetes mély hangod van. Nem fedezett fel magának a szinkron?
Egy éve sűrűbben hívnak, két stúdióban is nagyobb szinkronszerepet kaptam.
„ A Csupasz pisztolyban és egy százhuszonhét részes török sorozatban, a Leilában, ahol én vagyok Güzide mama. De számos filmben, Netflix- és HBO-sorozatban hallható a hangom.”
Nem csupán színészóriásokkal találkoztál, hanem az egyik legjelentősebb írónkkal, Szabó Magdával is. Hogy történt?
„A Régimódi történet című művét vittük színpadra. A kollégák elkezdtek a próbák alatt suttogni, hogy ott ül a nézőtéren a hetvenkét éves Szabó Magda. Én játszottam az írónő édesanyját, huszonnyolc évesen, sőt a nagyanyját, Gacsáry Emmát is. Szabó Magda azt mondta, a földre szállt mása vagyok Jablonczay Lenkének, és úgy szólított: édesanyám. Én pedig azt válaszoltam neki, hogy kislányom. Egy csipkekendőt kaptam tőle premierajándékba, ami Lenkéé volt, és azóta is relikviaként velem volt Az ajtóban, ahol az írónőt alakítottam 100 alkalommal, illetve az Agyigóban, az önálló estemben, amit már 113-szor adtam elő.”
Szabó Magda csodálatos ajándék a pályámon.
Téged most már a fiad szólít édesanyámnak. Hogy ismerted meg fogorvos édesapját? A páciense voltál?
„A Várszínházba hívott meg egy kollégám, előadás után bementem gratulálni neki. Ott találkoztam Öcsivel, így szólítja mindenki. Azonnal egymásba szerettünk, már huszonöt éve vagyunk együtt. A fiunk, Botond huszonkét éves.”
Mivel foglalkozik Botond?
A színházban nőtt fel, Mr. Kritikának becéztem. Megnézte a bemutatóimat, és nagyon komoly kritikákat mondott már kicsi korában is.
„Amint tudott olvasni, ő végszavazott nekem. A Színművészeti Egyetemre jár, először színész, majd rendezői szakra. Mostanában az édesapja végszavaz nekem. Októberben nyolc nap alatt három bemutatóm volt, ebből kettő beugrás. Darvasi Ilona hívott a Turay Ida Színházba játszani A vöröslámpás ház és a Forgószínpad című előadásokba, ahol tizenöt év után újra játszhatok Hámori Ildikó és Császár Angela „anyácskáimmal”. Emellett továbbra is ott vagyok a felújított Gózon Gyula Kamaraszínházban, ahol Szabó Ágnes igazgatónő már huszonkét éve ajándékoz meg szebbnél szebb szerepekkel.”
A pároddal is vannak közös produkcióitok: amellett, hogy fogorvos, blues-zenész is.
„Huszonöt éve fogjuk egymás kezét. Ő kísér gitár-énekkel az önálló estemen, az Agyigón, van egy nagyszerű Szenes Iván-estünk Szenesnek áll a világ címmel, és most készül a Panoptikum produkciónk, amihez Little Gee írta a zenét, Apika a dalszövegeket, Boti, a fiam rendezte a klipet, Topolcsányi Laura pedig megírta a színdarabot. Harminckét éve vagyok a pályámon, eljátszottam a világirodalom legszebb női szerepeit. Ennek a pályának az egyik csúcspontja, hogy Laura tavaly írt nekem egy monodrámát Imagináció címmel.”
Az egész családnak nagy öröm volt, amikor két éve megkaptam a Jászai-díjat.
„Csak egy vendéget vihettem az ünnepségre – édesanyám jött velem; azóta is többes számban emlegeti, hogy „amikor átvettük a Jászai Mari-díjat”. Persze ez az övé is.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.