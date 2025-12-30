Elég a petárdából! A sztárok kiakadtak a tűzijátékozókra: „Emiatt nem megyek sehova szilveszterkor”

Hamarosan elérkezik az év utolsó napja, amit a legtöbben hatalmas bulival ünnepelnek, aminek mondhatni elengedhetetlen eleme a tűzijáték, legalábbis egyesek szerint. Ám a kutyagazdik ezt cseppet sem így látják, sőt évek óta küzdenek azért, hogy ne kelljen attól tartaniuk, hogy kedvencük rettegve tölti a szilvesztert, vagy akár el is szökik, ami könnyen tragédiába torkollhat. Most Molnár Anikó, Köllő Babett, Muri Enikő és Szuperák Barbi is megszólalt az ügyben.

Molnár Anikó párja mellett még megtehette, hogy bajbajutott állatokon segít szilveszter éjjel, de ma már a saját kutyái biztonsága az első (Fotó: Polyák Attila)

Köztudott, hogy az egykori Nagy Ő, Molnár Anikó imádja az állatokat, akiknek jóllétéért szinte mindent megtenne. A korábbi években például chip olvasóval járta az utcákat, hogy a tűzijátékok és petárdák miatt elkóborolt kedvenceket épségben hazajuttassa, bár mostanra ezzel kénytelen volt felhagyni.

Ez egy örök harc lesz a kutyások és a nem kutyások között. Én pont emiatt nem megyek sehova szilveszterkor, csak bevonulok a hálószobába a kutyáimmal, és felhangosítom a tévét, hogy ne hallják a kinti zajokat, mert félnek tőle. Az emberek sose fogják ezt megérteni, fogalmuk sincs, hogy mit élnek át a kutyák ilyenkor, inkább szidják az állatbarátokat

– mesélte a Borsnak Anikó.

Molnár Anikó nem az egyetlen

Köllő Babett családjának szerencsére nem kell félnie, hiszen a környékükön ritka a petárdázás, de az édesanyja miatt pontosan tudja, hogy sok kisállat a poklok poklát éli át minden évben.

„Anyának ugyan sajnos nemrég elment a kutyusa, de tudom, hogy annyira rettegős volt, hogy szilveszter napján mindig bevonult a gardróbba, és ki sem jött. Egyszerűen iszonyatosan rettegett ezektől az zajoktól, be kellett nyugtatózni, és még úgy is mindig elbújt a szekrénybe” – idézte fel Babett.

Szóval anyunak mindig nagyon kemény volt a szilveszter, nem is tudott anyu elmenni sehova, mert már délutántól kezdődött a durrogtatás. Úgyhogy hálás vagyok, hogy a kutyusaink nem ijedősek, és a környékkel is hatalmas szerencsénk van

– tette hozzá.

Köllő Babett édesanyja a poklot járta meg kiskutyájával minden szilveszterkor, nyugtatóra is szükség volt (Fotó: Szabolcs László)

Szuperák Barbi és Jolly nem aggódnak

Bár Jolly és Szuperák Barbi szerencsés helyzetben vannak, hiszen a kutyusuk cseppet sem fél a tűzijátéktól, mégis átérzik azok helyzetét, akik kedvence igen, így mindig tekintettel vannak rájuk.