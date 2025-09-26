Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Pokoli év, édesanyja betegsége után gyászol Molnár Anikó: "Jó utat, kisbabám!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 10:00
gyászpech
A rossz hírek egymást érték a szőkeség életében. Molnár Anikó újra gyászról számolt be.
Prac Lee
A szerző cikkei

Molnár Anikó 2003-ban robbant a köztudatba, villalakóként ismerte meg őt az ország. Azóta feltűnt már Nagy Ő-ként és több showműsorban is. Az elmúlt lassan három évben pedig Molnár Anikó OnlyFans oldalán halmozza a sikereket. Emellett sminktetoválóként is dolgozik, így hát ezen a fronton nem lehet oka panaszra. Mégsem felhőtlenek a mindennapjai, ez az éve pedig lassacskán egy összefüggő pechsorozattá érik…

Molnár Anikó éve nem alakul fényesen (Fotó: Polyak Attila)

Molnár Anikó éve nehezen indult, azóta is sok szomorúság érte

Molnár Anikó már januárban arra gondolt, hogy őt bizony megátkozták.

Az elmúlt időszakban sok jel mutatott arra, hogy a rosszakaróim ártani akarnak nekem, de el kell, hogy keserítsem őket: túléltem már annyi mindent, hogy ezek az ármánykodások sem fognak ki rajtam– mondta akkor pechszériájáról Anikó. Már az év első heteiben egymást érték a csapások az életében.

Az egész úgy kezdődött, hogy január elsején leállt a fűtésünk. Aztán a villanyórával is probléma lett. Ezután a szárítógépem is tönkrement. Ezek mellett lebetegedtem, aztán meggyógyultam, és jött a kezemmel a probléma. Ja, és még bónuszként gyorshajtásért is megbüntettek a Szentendrei úton. Sajnos mindig elfelejtem, hogy már nem 70-es tábla van, hanem 50-es. Most 68-cal kaptak el” – foglalta össze akkor a Ripostnak, utalva többek között arra is, egy rejtélyes pókcsípés keserítette meg az életét, kézfeje fájdalmasan felduzzadt, és az orvosok sokáig nem tudták, mi állhat a furcsa, fertőzésre utaló tünetek hátterében. Ráadásul egy alkalommal, mikor a kórházba sietett, átlépte a sebességhatárt, amiért 50 ezer forintos bírsággal sújtották.

Molnár Anikó életében egymást érik a tragédiák idén (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó kutyája elpusztult

Az idén ötvenedik szülinapját ünneplő Molnár Anikó nagy álmát váltotta valóra azzal, hogy saját szórakozóhelyet vásárolt a bulinegyedben, pontosabban betársult egy ismerőse mellé, ám hamar kiderült számára, hogy nem fér bele már az ezzel kapcsolatos sok teendő az életébe.

Munkája mellett ugyanis rengeteg elfoglaltságot ad neki otthona és a vele közös telken lakó édesanyja gondozása, akiről nemrég árulta el: előrehaladott Alzheimer-kórral küzd, gyakorlatilag folyamatosan felügyeletet igényel. És akkor még ott vannak a háziállatok is, Anikó kutyákat és macskákat is tart, és volt egy aranyhala is, ám nyáron Fátyolka elpusztult… A celebritás akkor leszögezte, méltó módon búcsúzott a kiskedvenctől, egy kis sírt ásott neki a kertben.

Szerdán pedig Molnár Anikó gyászról számolt be újra, elárulva, szeretett kutyusa, Lili az örök vadászmezőkre költözött.

Isten veled, Lilikém. Nagyon hiányzol, a szívem megszakad. Szeretlek Kincsem, jó utat, kisbabám

– búcsúzott tőle a közösségi oldalon.

Búcsúzott a celebritás a kutyusától (Fotó: Instagram/Molnár Anikó)

 

 

