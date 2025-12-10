Beárnyékolja a karácsonyi készülődést Molnár Anikó édesanyjának betegsége: „Jövőre nem tudom, mi lesz velünk”

Molnár Anikó idén sokat dolgozott a házán, mivel szerette volna otthonosabban érezni magát. Édesanyja betegsége miatt több időt kell otthon töltenie, mint szeretné, ám ezt nem kötelességnek tudja be, hisz szeretné gondját viselni anyukájának. Az OnlyFans-modell korábban erről a Borsnak nyilatkozott, azóta viszont beköszöntött az ünnepi időszak, aminek szépségét most nem nagyon tudja átélni.
Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy az emberek ilyenkor szidják egymást a legjobban, szóval kicsit ellentmondásos lett ez az ünnep. Mindenhol őrültek háza van, ami miatt el is ment a kedvem attól, hogy nagy karácsonyi hangulatot teremtsek itthon
– mesélte lapunknak a modell. Anikó ennél szűkebb körben még nem ünnepelte a szeretet ünnepét, mint ahogy most fogja.
Szentestén megcsinálom a szokásos menüt, meg anyu miatt feldíszítem a házat is. Bár tavaly se nagyon volt tisztában azzal, hogy karácsony van a betegsége miatt, de érte ezt is megteszem. Eddig is szűken ünnepeltem a karácsonyt, de most csak édesanyámmal leszünk kettesben
– árulta el Molnár Anikó, akinek idén karrierje új szinte lépett.
Megmondom őszintén, nem nagyon gondoltam még bele a karácsonyba. Minden figyelmem jelenleg anyumra szegeződik, mivel nem nagyon tudok kimozdulni itthonról. Viszont szeretnék minden pillanatot kiélvezni és anyum miatt mindenképp megteremtem neki ezt a hangulatot
– mondta lapunknak az Onlyfans-modell. Anikó édesanyja Alzheimer-korban szenved, ami miatt a jövő évre sem tud nagy utazásokat tervezni a modell.
Jövőre nem tudom mi lesz velünk. Nyilván szeretnék utazgatni, de most erre nincsen lehetőségem. Már korábban is elmondtam, hogy ez nekem nem kötelesség, mivel ő is ápolt engem, amikor szükségem volt rá és most én segítek neki, amiben csak tudok
– számolt be terveiről Molnár Anikó. Noha édesanyja állapota idővel sem lesz jobb, a modell mindenben ott van neki támaszként.
