Ikertornyok? A tisztítóguru Mr. Clean reklámfigurájához hasonlítják MC Hawert: kifakadt a zenész

Az internet az elmúlt napokban ismét rátalált MC Hawerre – azaz Koczka Gézára –, miután sorban küldték neki privát üzenetben Mr. Clean ikonikus figuráját, lévén, hogy ő és a mulatós zenész ikertornyok: a fehér pólós, kopasz, fülbevalós, hófehér szemöldökű tisztítóguruval való összehasonlítás nem volt először MC Hawer ínyére, mivel a posztja alatt villámgyorsan elszabadult a kommentcunami, és az ártatlan kép pillanatok alatt mémmé vált. A mulatóslegenda őszintén vallott az egészen komikus ügyről a Borsnak.

MC Hawer Facebookját ellepték a trollok (Fotó Bors)

MC Hawer Mr. Cleanről vallott: „Értetlenül álltam előtte először..."

A történtekről csupán nekünk, a Borsnak mesélte el, mennyire váratlanul érte az egész helyzet: „Értetlenül álltam előtte először. Csőstül jöttek a hozzászólások, üzenetek privátban” – vallotta be, felidézve az első pillanatokat, amikor elkezdték neki küldözgetni a képet. Később Géza egy montázst is készített, hogy megkérdezze a rajongókat, tényleg van-e hasonlóság: egymás mellé tette a fülbevalós, fehér szemöldökű Mr. Cleant és saját magát.

A mulatós sztár levonta a konzekvenciát

A mém kapcsán arról is őszintén beszélt, hogy megvizsgálta a képet és egyértelmű következtetésre jutott: „Gyakorlatilag megcsináltam a képet, egymás mellé rakva Mr Clean és jómagamat, de én nem láttam hasonlóságot a kettő között” – vallotta be, majd hozzátette: egyáltalán nem sértő már számára a párhuzam, inkább csak meglepő. Géza arról is mesélt, hogy nem először kerül hirtelen reflektorfénybe:

Időről időre felkapnak…anno az alkoholizmusomat, amiből 12 éve kigyógyultam, majd a kefefrizurámat, és most ezt

– mondta majd hozzátette, hogy a hírverésből mindig sikerült hasznot húznia, amire az MC Hawer és Tekknő koncertek látogatottsága a bizonyíték.

Néha úgy érzi, túl nehezen tartja a lépést az internetes trendekkel

A netes mémekkel való lépéstartásról is önkritikusan beszélt: „Néha már nehezen tartom a tempót az új irányokkal, a netes mémekkel, de ha késéssel is, leesett, mi ez az egész” – árulta el nevetve.

Végül megnyugtatta a rajongókat: semmi baja nincs azzal, hogy sokan Mr. Cleanhez hasonlítják. Bár továbbra sem érti, miért pont a fehér pólós, kopasz, hófehér szemöldökű, fülbevalós tisztítóguru jutott bárkinek róla eszébe, nem érzi bántásnak a helyzetet – inkább csak az internet újabb kiszámíthatatlan őrületének tartja.