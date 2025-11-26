„Mindent elsöprő első szerelem volt” – Évtizedekkel ezelőtti barátnőjét keresi MC Hawer

Bár MC Hawer évek óta él önkéntes szingliségben, mégis létezik a nagyvilágban egy nő, akit mindennél jobban szeretne megtalálni. Jóllehet, az MC Hawer és Tekknő frontemberének még a 60. szülinapjához közel is minden esélye meg lenne arra, hogy megtalálja az igazit, inkább arra kérte Ámort, a szerelem istenét, célba se vegye őt a nyilával, egész egyszerűen azért, mert túl intenzíven éli meg a szerelmet, valamint azt a fájdalmat is, amit egy szívtörés, szakítás tartogathat.

Első szerelmét keresi Koczka Géza, azaz MC Hawer

Fotó: Markovics Gábor

Az augusztus óta nagypapaszerepben is helyt álló mulatós sztár tehát a jelek szerint kellő önismerettel és tudatossággal rendelkezik, és kockáztatni, alkalmazkodni már nem igazán szeretne. Van viszont egy hölgy, akit egész egyszerűen képtelen kiverni a fejéből! Ő nem más, mint egy bizonyos Ági, aki az énekes (akkor még Koczka Géza) első, és mindent elsöprő szerelme volt. Az énekes most, közel a 60-hoz elhatározta, mindent megtesz azért, hogy előkerítse Ágit, ha kell, a világ másik feléről!

MC Hawer egyetlen nőt képtelen feledni

De vajon hogy ismerte meg MC Hawer Ágit? Íme a romantikus vallomás!

"1982-ben Balatonszéplakon nyaraltunk anyukámmal és a húgommal, ahol egy véletlen folytán megismerkedtem a szintén ott nyaraló Ágival.

Őt a mai napig nem tudtam elfelejteni. Akkora nagy viharos és mindent elsöprő első szerelem volt, amire bármikor szívesen emlékszem.

Keresném őt, de nem tudom, hol találjam. Az elmúlt években próbáltam vele felvenni a kapcsolatot valahogyan, valaki által, de még nem érkezett válasz. Nem szeretnék tőle tulajdonképpen semmi különöset, csak egyszerűen leülni vele egy kávéra, és beszélgetni arról, hogy mi is történt vele, velem, velünk az elmúlt 43 évben. Sajnálom, hogy azt a szerelmet egy kicsit én rontottam el, 17 évesen még túl éretlen voltam egy igazi párkapcsolathoz" – árulta el a Borsnak az önkéntes szingli MC Hawer, aki a Facebookon is közzétett egy bejegyzést, hátha valaki segít neki Ági megtalálásában.

Vajon jelentkezik Ági, MC Hawer barátnője a múltból?