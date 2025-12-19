Letette az alkoholt a fiatal énekesnő – visszatér régi szenvedélyéhez

A csinos énekesnő visszatér hivatásához, újra belevágott a testépítés világába. Mardoll ennek érdekében teljes életmódváltásra kényszerül, amelyben párja maximálisan támogatja.

Mardoll fitneszmodellként újra színpadra lép jövőre (Fotó: Nagy Norbert)

Mardoll testképzavarral küzdött hosszú ideig

Yvonne Dederick lánya hosszú idő után visszatér a fitneszversenyzéshez. Korábban a fiatal sztár őszintén vallott arról, hogy a testkép- és az időszakos étkezési zavara hosszú éveken át megkeserítette mindennapjait.

Ez a cél segített neki abban, hogy fókuszt és struktúrát vigyen az életébe – és közben egy olyan testet formáljon, amiben végre jól érzi magát. Ahogy annak idején számomra sem a tökéletesség volt a cél, úgy most neki is az volt a legfontosabb, hogy visszavegye az irányítást saját teste, elméje és lelke felett. Hogy újra harmóniát teremtsen e három, életünket mélyen befolyásoló terület között

– írta korábban Mardoll édesanyja.

A gyönyörű sztár most a Borsnak nyilatkozott jövő évi terveiről: „Nagyon jó érzés visszatérni az edzéshez. Nekem ez mindig egy formája volt a kikapcsolódásnak, sosem esett nehezemre elmenni a konditerembe. Az étkezés már sokkal nehezebb. Mindenre rendszeresen odafigyelni elég megterhelő tud lenni, de elhatároztam magam: teljesen lemondtam az alkoholról, a gyorskajáról, az a fontos, hogy egy egészséges étrendet alakítsak ki.”

A fitneszversenyző sok mindenről lemondott annak érdekében, hogy helytálljon a színpadon, étrendjébe már nem fér bele sem az alkohol, sem a különféle szószok, sőt a karácsonyi menüt is diétájának rendeli alá.

Mardoll párkapcsolata egyre komolyabb szintre lép, a fiatal sztár összeköltözik szerelmével (Fotó: Instagram)

Mardoll párja oldalán közös otthont tervez

A dekoratív énekesnő azonban nemcsak a karrierben, hanem magánéletében is megtalálta a boldogságot: párjával az összeköltözést tervezik.

A szerelmesek több, mint éve alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig egyre komolyodik. Mardoll és párja közös otthont keresnek maguknak és négylábú barátaiknak.

Lakáskeresésben vagyunk jelenleg. Szeretnénk Budapesten maradni és fontos, hogy a két kutyánk is jöhessen velünk. Mi elég sok időt töltünk otthon, szeretünk otthon sütni, főzni, filmet nézni, tehát sok randevúnk zajlik a saját otthonunkban, ezért mindenképp egy igazán otthonos megoldást keresünk.

– fejtette ki lapunknak Mardoll. A szerelmesek kapcsolata boldogabb, mint valaha, a fitneszmodell szerint nagy összhang jellemzi őket, mindenben kiegészítik egymást: