A múlté már a gyermekbántalmazás? Mandula Ádám újra magához ölelhette a kisfiát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 20:00
A zűrös életű rapper októberben, TikTok élőzés közben bántalmazta 8 éves fiát. Mandula Ádám a történtek ellenére most visszakapta Medox-ot.
Alig több mint két hónap telt el azóta, hogy Mandula Ádám TikTok élőzés közben bántalmazta 8 éves kisfiát, Medox-ot. A felvétel, amit Mandula Ádám gyermekének anyja, Géczi Bea is megosztott, országszerte hatalmas port kavart.

Mandula Ádám botránya októberben robbant ki.
Mandula Ádám a gyermekbántalmazás után újra magához ölelhette a fiát (Fotó: Instagram)

A felvételen azt láthattuk, ahogy a botrányos életvitelű énekes egy élő videóban, láthatóan módosult tudatállapotban bántalmazó viselkedést tanúsított fiával szemben. Minősíthetetlenül beszélt és össze-vissza rángatta Medox-ot.

Az Éden Hotel korábbi szereplője utólag elismerte, hogy elfogadhatatlanul viselkedett a fiával, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sosem bántaná őt szándékosan. Mandula ezzel egy időben eltűnt a közösségi oldalakról, vélhetően a szégyen vette rá arra, hogy törölje magát, menedzsere, Papp Gergely pedig azt nyilatkozta a Borsnak, hogy a rapper pszichiátriai kezelésnek veti alá magát.

Géczi Bea szerint fiuk biztonsága mindennél fontosabb

Mandula Ádám exe korábban elmondta, hogy rendkívül megterhelő időszakon van túl, de határozott abban, hogy Medox számára biztonságos és szeretetteljes környezetet teremt.

Nem kíván a múlton rágódni, inkább a jövőre, valamint fia lelki békéjére koncentrál. Sokáig ráadásul úgy volt, Mandula Ádámnak a bíróságon kell felelnie tettéért, és addig el van tiltva Medox-tól, csak telefonon tarthatja vele a kapcsolatot.

Frankfurti leves és karácsonyi csoda: Mandula Ádám újra magához ölelte a fiát

Nem kellett azonban megvárni a 2026-os évet ahhoz, hogy egy nagy fordulat történjen az ügyben. Mandula Ádám december 26-án maga tette közzé a 24 órán át elérhető Instagram-történetében, hogy ismét találkozhatott Medox-szal, ráadásul nem felügyelt kapcsolattartás keretein belül, hanem saját otthonában. A rapper új párja (aki egyébként egy kislányt vár Mandulától) frankfurti levest készített, ami a beszámoló alapján nagyon ízlett Medox-nak.

Mandula Ádám kisifia, Medox.
Mandula Ádám újra vendégül látta a fiát (Fotó: Instagram)

Mondanunk sem kell, hogy az interneten hatalmas vihart kavart a tény, hogy Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye után máris eltölthetett pár órát a fiával, még akkor is, ha a képek tanúsága alapján minden a legnagyobb rendben ment köztük.

Mandula Ádám és kisfia ismét találkoztak.
Mandula Ádám újra láthatta 8 éves fiát Fotó: Instagram

Sokan Géczi Bea felelősségét is boncolgatták a Redditen, ám természetesen csak ők tudhatják, hol tart most a  nagy vihart kavaró ügy.

 

