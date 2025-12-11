Lotfi Begi rangos elismerést vehetett át Gödöllőn: „Mintha az otthonomtól kaptam volna egy puszit!”

Újabb rangos elismeréssel gazdagodott Lotfi Begi, akit nemrég a Pro Voluntarius-díjjal tüntettek ki Gödöllőn. A DJ számára különösen nagy öröm, hogy épp abban a városban kapta meg a kitüntetést, ahol gyerekkora nagy részét töltötte, és ahol zenei pályája első lépéseit megtette.

Lotfi Begi felesége is elkísérte DJ-t a díjátadóra (Fotó: Gáll Regina)

Lotfi Begi: „Az ő életútjuk mellett az enyém eltörpül”

„Felemelő ünnepségen vettem részt olyan egyetemi tanárok és rektorok között, akik egész életüket arra tették fel, hogy a fiatalok életét jobbá tegyék. Az ő életútjuk mellett az enyém eltörpül” – kezdte szerényen Begi. A valóság azonban azt mutatja, hogy a DJ hatalmas sikereket tudhat maga mögött: néhány hete 18 platina- és 1 aranylemezzel gazdagodott, ami tekintélyes teljesítmény.

Hatalmas megtiszteltetés ilyen emberek között díjat kapni

- mondta meghatottan.

Lotfi Begi gyerekei is sokat inspirálják a zenei karrierjében (Fotó: Gáll Regina)

Lotfi Begi Gödöllőn nőtt fel

A díjhoz erős személyes kötődés is fűzi, hiszen Begi egyéves korában költözött Gödöllőre, ahol megtette első lépéseit, megtanult magyarul és itt tette meg első zenei szárnypróbálgatásait is: „Külön öröm számomra, hogy ez mind itt történik. Szülővárosomnak nevezem Gödöllőt, annak ellenére, hogy egyévesen kerültem ide, de itt tanultam meg magyarul, itt jártam iskolába is.”

Abszolút van egy személyes kötődés. Ide jártam a zeneiskolába, itt voltak az első fellépéseim. Az is átfutott az agyamon, hogy ebben az aulában már városi ünnepségen is felléptem egy fúvós zenekar tagjaként, később DJ-ként és a zenekarommal is. Most ugyanerre a színpadra állhattam fel díjat átvenni. Ez egy mérföldkő a számomra

- fejtette ki Begi, aki számára különösen fontos, hogy bár 15 éve már nem Gödöllőn él, a város továbbra is az alkotás központja maradt számára. „Mindig ide jövök dalokat készíteni és stúdiózni. Nekem Gödöllő az otthonom. Olyan ez, mintha az otthonomtól kaptam volna egy puszit.”

Lotfi Begi Rúzsa Magdi és Kapu Tibor mellett: büszkén pózolt a három díjazott (Fotó: Gáll Regina)

Kapu Tibort és Rúzsa Magdit is díjazták

A díjátadón ott volt Rúzsa Magdi is, akivel az elmúlt évben két közös dalt is megjelentettek: egy nyári, listavezető slágert és egy frissen kiadott karácsonyi dalt. „Nem is tudtam, hogy ott lesz. Leültem, és egyszer csak észrevettem, hogy mögöttem ül. Csináltam róla egy lesifotót, elküldtem neki, és amikor meglátta, hangosan felnevetett” – mesélte Begi.