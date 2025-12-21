Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet” - L.L. Junior megható sorokkal üzent Gáspár Evelinnek

gáspár evelin
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 08:42
L.L. Juniorsiker
A zenész Instagram-történetében fejtette ki, hogy büszke Gáspár Evelinre.
Bors
A szerző cikkei

L.L. Junior 24 órán át elérhető Instagram-történetében fejtette ki, mit gondol Gáspár Evelin karrierjéről.

L.L. Juniort büszkeséggel tölti el, amit Gáspár Evelin elért
L.L. Juniort büszkeséggel tölti el, amit Gáspár Evelin elért
Fotó: Markovics Gábor / Bors

L.L. Junior kiállt Gáspár Evelin mellett

Kedves Evelin! Tudd, hogy csodálatos vagy és nagyszerű, amit csinálsz, és nagyon sokunk nevében állíthatom, hogy büszkék vagyunk rád! Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet, de ez így van jól, ez így oké. Nem kell és nem is lehet mindenkinek megfelelni. Néha receptként íratnám fel a »leszarom« & »Just SelfFocus« tabletta szedését. Mindenkinek. Mindenhova. Balra és jobbra is. Keep on goin’ Sista.

- írta bejegyzésében, utalva arra, hogy Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu