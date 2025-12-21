„Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet” - L.L. Junior megható sorokkal üzent Gáspár Evelinnek

L.L. Junior 24 órán át elérhető Instagram-történetében fejtette ki, mit gondol Gáspár Evelin karrierjéről.
Kedves Evelin! Tudd, hogy csodálatos vagy és nagyszerű, amit csinálsz, és nagyon sokunk nevében állíthatom, hogy büszkék vagyunk rád! Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet, de ez így van jól, ez így oké. Nem kell és nem is lehet mindenkinek megfelelni. Néha receptként íratnám fel a »leszarom« & »Just SelfFocus« tabletta szedését. Mindenkinek. Mindenhova. Balra és jobbra is. Keep on goin’ Sista.
- írta bejegyzésében, utalva arra, hogy Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként.
