Leslie Mandoki megható vallomást tett: Súlyosan beteg a híres tévés barátja

Leslie Mandoki ismét megmozgatta a közönséget: a világhírű magyar származású zenészlegenda a közösségi oldalán két különleges bejegyzést is közzétett, amelyek egyszerre idézik fel pályafutása legszebb pillanatait és a közösségért vállalt felelősségét. Üzeneteiben visszatekintett arra az emberre, akinek zenei karrierjében felejthetetlen szerepe volt és most minden pozitív energiára szüksége van, és arra is, miért nélkülözhetetlen a jótékonyság a mai világban.

Leslie Mandoki karrierje sokadvirágzását éli (Fotó: Northfoto)

Leslie Mandoki Thomas Gottschalkról mesélt

Alaposan megrázta a német közéletet, miután kiderült, hogy Thomas Gottschalk, a híres televíziós óriás, színész, producer kénytelen megküzdeni a létező legmakacsabb betegséggel; a rákkal. A német RTL-en adott interjúját Leslie Mandoki sem hagyhatta szó nélkül, mivel évtizedek óta különleges barátság köti össze őket. A ’70-es évek végén Thomas Gottschalk volt az első, aki színpadot adott neki — lehetővé téve, hogy zenei karrierje elinduljon a nagyközönség előtt: „Gottschalk volt az, aki először bemutatta az első Mandoki-albumomat, előbb az NA SO WAS-ban, majd a Late Night Show-ban” — írta a posztjában. Kiemelte, hogy Gottschalk nemcsak bemutatta, de emberi hitelességgel támogatta is őt, amikor a „mandoki világ” még csak formálódott.

Reméli, hogy újult erővel tér vissza a legenda

A televíziós show-ikonként ismert műsorvezető több alkalommal is összehozta Mandokit nagy nevek mellé — legyen szó a No Angels & Donovan-ról vagy Phil Collins-ról Lionel Richie-ről. Mandoki úgy fogalmazott:

Hálás vagyok azért a hosszú évtizedes kiváltságért, hogy te mutattál be — remélem, jó egészségben visszatérhetsz, és ismét együtt szerepelhetünk újra és újra

— árulta el.

Mindene a jótékonykodás

Mandoki a jótékonyság erejéről is szót ejtett — különösen a Ein Herz für Kinder jótékony kezdeményezés kapcsán, amelyet a német sajtó a Bild és a ZDF televíziós csatorna közösen szervez. Mandoki szerint — még ha valaki önmagában nem is rendelkezik sokkal — a kis adományok is sokat jelenthetnek: legyen az egy gyerek által eldobott malacpersely-pénz, vagy valaki számára nehéz anyagi helyzetben élő ember 10 eurós felajánlása: „Megérintenek ezek a gesztusok” — fogalmazott, és hangsúlyozta: különösen most, ezekben a szomorkás időkben, amikor sokan elveszítették az irányt, fontos nyitni a szívünket a segítség felé.