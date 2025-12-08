Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Leslie Mandoki megható vallomást tett: Súlyosan beteg a híres tévés barátja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 10:55 / FRISSÍTÉS: 2025. december 08. 10:59
A zenészlegenda körül újfent zajlik az élet. Leslie Mandoki egy különleges jótékonysági akcióban vett részt, viszont örömét beárnyékolta egy szomorú hír.
Leslie Mandoki ismét megmozgatta a közönséget: a világhírű magyar származású zenészlegenda a közösségi oldalán két különleges bejegyzést is közzétett, amelyek egyszerre idézik fel pályafutása legszebb pillanatait és a közösségért vállalt felelősségét. Üzeneteiben visszatekintett arra az emberre, akinek zenei karrierjében felejthetetlen szerepe volt és most minden pozitív energiára szüksége van, és arra is, miért nélkülözhetetlen a jótékonyság a mai világban.

Leslie Mandoki még mindig a csúcson van.
Leslie Mandoki karrierje sokadvirágzását éli (Fotó: Northfoto)

Leslie Mandoki Thomas Gottschalkról mesélt

Alaposan megrázta a német közéletet, miután kiderült, hogy Thomas Gottschalk, a híres televíziós óriás, színész, producer kénytelen megküzdeni a létező legmakacsabb betegséggel; a rákkal. A német RTL-en adott interjúját Leslie Mandoki sem hagyhatta szó nélkül, mivel évtizedek óta különleges barátság köti össze őket. A ’70-es évek végén Thomas Gottschalk volt az első, aki színpadot adott neki — lehetővé téve, hogy zenei karrierje elinduljon a nagyközönség előtt: „Gottschalk volt az, aki először bemutatta az első Mandoki-albumomat, előbb az NA SO WAS-ban, majd a Late Night Show-ban” — írta a posztjában. Kiemelte, hogy Gottschalk nemcsak bemutatta, de emberi hitelességgel támogatta is őt, amikor a „mandoki világ” még csak formálódott. 

Reméli, hogy újult erővel tér vissza a legenda

A televíziós show-ikonként ismert műsorvezető több alkalommal is összehozta Mandokit nagy nevek mellé — legyen szó a No Angels & Donovan-ról vagy Phil Collins-ról Lionel Richie-ről. Mandoki úgy fogalmazott: 

Hálás vagyok azért a hosszú évtizedes kiváltságért, hogy te mutattál be — remélem, jó egészségben visszatérhetsz, és ismét együtt szerepelhetünk újra és újra

— árulta el.

Mindene a jótékonykodás

Mandoki a jótékonyság erejéről is szót ejtett — különösen a Ein Herz für Kinder jótékony kezdeményezés kapcsán, amelyet a német sajtó a Bild és a ZDF televíziós csatorna közösen szervez. Mandoki szerint — még ha valaki önmagában nem is rendelkezik sokkal — a kis adományok is sokat jelenthetnek: legyen az egy gyerek által eldobott malacpersely-pénz, vagy valaki számára nehéz anyagi helyzetben élő ember 10 eurós felajánlása:Megérintenek ezek a gesztusok” — fogalmazott, és hangsúlyozta: különösen most, ezekben a szomorkás időkben, amikor sokan elveszítették az irányt, fontos nyitni a szívünket a segítség felé.

A hírnév felelősség: Mandoki példát mutat

A zenészlegenda üzenete egyértelmű: a showbiznisz ragyogása és a reflektorfény nem önmagáért van. A sztárok is emberek, akiknek igenis megvan a kötelességük, hogy támogassák azokat, akiknek kevesebb jutott. Ha kell, Mandoki egyszerre hajt fejet a szórakoztatóipar egyik legnagyobb alakja előtt, majd hívja fel a figyelmet arra, hogy a valódi ikon nemcsak a színpadon áll — hanem ott is, ahol a segítségre a legnagyobb szükség van.

 

